"Полный цугцванг": в Беларуси высказались о встрече Лукашенко с Путиным

Интеграция республики Беларусь в состав России оттягивается еще как минимум на полгода-год.

Такие выводы после встречи 18 июля в Москве лидеров двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина сделали авторы белорусского телеграм-канала "Трыкатаж". По их мнению, ее можно описать одним словом "цугцванг", причем обоюдный.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Голос Америки

"Лукашенко приехал к Путину решать вопросы не интеграции, а нефти, газа, торговли и кредитов. Но ответов не получил и вновь отодвинул ее на конец года. Путин не откликнулся на эту инициативу, но и не высказал возражений. Каждый остался при своем. У Путина руки развязаны для дальнейшего урезания халявы, у Лукашенко – для новых антироссийских взбрыков. Но в таком цугцванге оба рискуют потерять все", – предположили там.

"Короче, еще лет на 10 интеграция откладывается. Выдыхайте. Единую валюту вон уже должны были запускать в 2005 году. Идея "союзного государства" давно умерла. То, что делают сейчас, – это тыкают палкой в мумифицированное тело", – добавили их коллеги из канала "Беларусь головного мозга".

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть разозлила "показушная набожность" Александра Лукашенко и Владимира Путина. Якобы лидеры двух стран своими встречами создают новый СССР.

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