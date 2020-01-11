В России прогремел взрыв на заводе: 5 пострадавших

В России в субботу, 11 января, в результате взрыва на комбикормовом заводе в Белгородской области пострадали пять человек.

ЧП произошло в селе Беленькое Борисовского района. Об этом сообщает МЧС РФ по региону.

Информация о происшествии поступила в 21:49 по местному времени. На место ЧП были направлены дежурные караулы пожарноспасательных частей МЧС.

По предварительной информации, произошел хлопок пылевоздушной смеси на шестом этаже производственного здания. Несущие конструкции не получили повреждений, но взрывом выбило стекла.

Все пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы. Причины ЧП устанавливаются.

Иллюстрация Atr.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в отеле сети Marriott в штате Нью-Гэмпшир (США) произошел взрыв, повлекший за собой пожар. В результате пострадали 10 человек.

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