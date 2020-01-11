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11 января • обновлено в 23:05
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В России прогремел взрыв на заводе: 5 пострадавших

4.1т
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В России в субботу, 11 января, в результате взрыва на комбикормовом заводе в Белгородской области пострадали пять человек.

ЧП произошло в селе Беленькое Борисовского района. Об этом сообщает МЧС РФ по региону.

Информация о происшествии поступила в 21:49 по местному времени. На место ЧП были направлены дежурные караулы пожарноспасательных частей МЧС.

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По предварительной информации, произошел хлопок пылевоздушной смеси на шестом этаже производственного здания. Несущие конструкции не получили повреждений, но взрывом выбило стекла.

Все пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы. Причины ЧП устанавливаются.

Иллюстрация

Иллюстрация

Atr.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в отеле сети Marriott в штате Нью-Гэмпшир (США) произошел взрыв, повлекший за собой пожар. В результате пострадали 10 человек.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия Белгород
Теги
Новости России взрыв
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