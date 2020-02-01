Почему Путину уволил Суркова: в России озвучили настоящую причину

Президент России Владимир Путин был недоволен работой Владислава Суркова по Украине, поэтому он его уволил.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политолог Валерий Соловей. По его мнению, это недовольство особенно ярко проявилось после саммита в Париже и встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Сурков уже давно не оказывал влияние на выработку российской политики в отношении Украины. Путин был крайне им недоволен, что проявил во время Парижского саммита, и это недовольство укладывалось в некий новый вектор его политики. Кремль продолжает рассматривать Украину как неотъемлемую сферу своего влияния и собирается внедрить ее при президенте Зеленском", – уверен Соловей.

Владимир Путин и Владислав Сурков Сегодня

По его словам, политика по подчинению Украины будет более прямолинейной, чем идеи Суркова. Поэтому на его место и был назначен Дмитрий Козак, который занимался примирением Приднестровья и Молдовы.

"Козак – человек очень жесткий и прямолинейный. Его опыт дипломатической деятельности – это подготовка соглашения с Молдовой по Приднестровью. Минские соглашения концептуально были списаны с того проекта. Так что направленность Козака никаких сомнений не оставляет. Цель одна – принуждение Украины к выгодным для России соглашениям", – заверил Соловей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского политолога Леонида Радзиховского, рамках спецоперации "преемник" по передачи власти в России президент страны Владимир Путин пойдет на уступки по Донбассу.

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