Кремлю не привыкать к обвинениям в подтасовке официальных статистических данных. Но одно дело, когда они звучат внутри страны от так называемой оппозиции, и совсем другое — на международной арене.

В эпицентре скандалов

Пару недель назад в информационном пространстве России вспыхнул скандал из-за публикаций в The Financial Times и The New York Times. В них утверждалось, что Москва скрывает от россиян масштабы эпидемии, и реальные цифры по смертности от коронавируса могут на 70–80% превышать официальные. Однако не успела Россия отреагировать на эти публикации, как вышла новая — в Bloomberg о всенародном голосовании по поправкам к Конституции РФ.

Напомним, 15 января 2020 года Владимир Путин заявил о необходимости внесения изменений в Основной закон. В тот же день была сформирована рабочая группа, которая через неделю внесла проект закона на первое чтение в Госдуму РФ, а уже 16 марта Конституционный суд РФ подтвердил соответствие поправок Основному закону. Во время второго чтения депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова предложила убрать из Конституции РФ ограничение президентских сроков или обнулить их для действующего президента. Ее предложения вызвали резонанс в российском обществе, но получили одобрение со стороны Владимира Путина.

В конечном счете, вся конституционная эпопея свелась к одному — действующий президент РФ получил возможность остаться на президентском посту до 2036 года. К тому времени Владимиру Путину исполнится 84 года, из которых он 36 лет будет править Россией. Правда, для этого необходимо всенародное голосование по поправкам к Конституции РФ, которое предусмотрели в Кремле, чтобы легитимировать государственный переворот. В спешке его планировали провести 22 апреля, но из-за эпидемии коронавируса Москве пришлось отказаться от этой идеи и перенести референдум на неопределенный срок. И вот теперь, как пишет Bloomberg, на повестке дня в Кремле остро стоит вопрос всенародного голосования по поправкам к Конституции РФ.

В Кремле обсуждают дату

Как пишет Bloomberg, в Москве идут дискуссии относительно даты референдума. Владимир Путин планирует провести всенародное голосование по поправкам к Конституции РФ в конце июня или начале июля. В Кремле опасаются, что откладывать голосование до сентября, когда пойдет на спад эпидемия коронавируса, рискованно. Уже сейчас только половина россиян поддерживает план Владимира Путина, а к осени народное недовольство достигнет пика. По словам четырех человек, знакомых с дискуссиями в Кремле, президент РФ может объявить о всенародном голосовании по поправкам к Конституции РФ в течение нескольких недель. Голосование может быть смешанным — на избирательных участках и электронное, чтобы обеспечить явку.

По словам заместителя директора Центра политических технологий Алексея Макаркина: "Они думали об отмене голосования, но уже слишком поздно". "Путин очень спешит провести конституционную реформу", – заявил политический консультант Кремля Сергей Марков. "Он хочет сделать это как можно быстрее". "Для властей, конечно, удобно использовать этот момент, когда люди заняты вопросами жизни и смерти", – считает Ольга Крыштановская, социолог, которая занимается изучением элит в Государственном университете управления. "Когда проблема Covid-19 исчезнет, ​​гнев каждого будет направлен против правительства".

Из-за падения рейтинга

В Кремле спешат из-за неуклонного падения президентского рейтинга. В подтверждение этой теории Bloomberg привел график, основанный на данных ВЦИОМ. На графике видно, что рейтинг Владимира Путина в январе 2020 года составил 30,6%, феврале – 29%, марте – 28,3%, апреле – 27%. Именно этот график, а не рассуждения журналистов о всенародном голосовании по поправкам к Конституции РФ во время эпидемии, и вызвало шквал негодования Москвы. Что неудивительно, ведь 27% — это новый личный антирекорд Владимира Путина, ведь такого низкого рейтинга российского президента не было за все годы исследований. Посольство России в США призвало редакцию Bloomberg "разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию".

Когда в Москве говорят о "реальных показателях доверия", они имеют ввиду второй опрос ВЦИОМ, показывающий рейтинг президента на уровне 67,9%. Оба опроса проводит ВЦИОМ, но цифры разные из-за того, что социологи используют разные вопросы. В случае с 27% они спрашивают: "Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому вы доверяете, а кому – не доверили бы решение важных государственных вопросов?"; 67,9% – "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?". В первом случае респонденты сами выбирают политика, которому доверяют (открытый вопрос), во втором — у них один политик и только два варианта ответа (закрытый вопрос).

К опросам ВЦИОМ с использованием закрытых вопросов общественность в РФ относится скептически. Они появились в 2019 году, когда все три гранда российской социологии, включая ФОМ и "Левада-Центр", начали фиксировать неуклонное падение рейтинга Владимира Путина. И вот тогда ВЦИОМ достал из шляпы кролика, подняв рейтинг президента с 30,5% в открытом вопросе до 72,3% в закрытом. Но это результат манипуляции, а не отражение реальной политической картины в России. Респонденты опасаются, что не будет соблюдена конфиденциальность, а значит, их мнение станет известно и может сказаться на их личной и профессиональной жизни, поэтому отвечают "Доверяю", ведь варианта "Затрудняюсь ответить" попросту нет.

Bloomberg использовал опрос ВЦИОМ, который отражает реальную политическую картину в России. Так что Москва просто пытается сохранить лицо при плохой игре и вряд ли рассчитывает на извинения за низкий рейтинг Путина.

