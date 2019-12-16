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16 декабря • обновлено в 12:25
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Песков проговорился, что на Донбассе воюют граждане России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проговорился, что на Донбассе против украинских военных воюют граждане России.

Об этом он сказал, комментируя визит на съезд организации "Союз добровольцев Донбасса" помощника Владимира Путина Владислава Суркова. Об этом пишет Телеграм-канал Пул N3, который приближен к Кремлю.

"Песков об участии Суркова в съезде Российского союза добровольцев Донбасса: Российские чиновники общаются с гражданами России в любых форматах. Это наша прерогатива, и мы не собираемся ей ни с кем делиться", – говорится в сообщении.

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Автор
Тимур Григоренко
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семенов Александр
семенов Александр
Отакойи!!! Оцэновына!!! Тыдывы!!! . А кто то говорил.когда то что там нет добровольцев из России
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Сцyкo, фсьотаки проговорился. Нас спалили, расходимся.
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Иванович Василий
Иванович Василий
Pavlov Dmitry, ))) не, оставайся: есть сведения, что он о получивших пачпорта говорил))) Не пались сам раньше времени!
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