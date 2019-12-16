Песков проговорился, что на Донбассе воюют граждане России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проговорился, что на Донбассе против украинских военных воюют граждане России.

Об этом он сказал, комментируя визит на съезд организации "Союз добровольцев Донбасса" помощника Владимира Путина Владислава Суркова. Об этом пишет Телеграм-канал Пул N3, который приближен к Кремлю.

"Песков об участии Суркова в съезде Российского союза добровольцев Донбасса: Российские чиновники общаются с гражданами России в любых форматах. Это наша прерогатива, и мы не собираемся ей ни с кем делиться", – говорится в сообщении.

Новость дополняется…

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.