Похоже, Путин искренне и всерьез уверовал в истинность своей давней шутки о том, что в связи с кончиной Махатмы Ганди у него не осталось достойных собеседников на планете.

И поэтому в ходе четырехчасовой пресс-конференции, которая состоялась 20.12.2018, президент России так ничего и не сказал собравшимся сотрудникам СМИ, а через них и поднадзорному населению. Справедливости ради надо признать, что и сотрудники и население в целом заслужили такое отношение. Трудно воспринимать в качестве собеседников людей, которые называют себя журналистами и приходят на пресс-конференцию к человеку, считающемуся главой государства, в костюме снегурочки, или в боксерских перчатках, а из вопросов, жизненно важных для судеб страны, самым главным считают вопрос о намерениях Путина жениться.

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Все ответы Путина можно разделить на три группы: вранье унылое, вранье яростное и вранье подлое.

Вранье унылое – это все, что говорил Путин про экономику России. У него там все растет и процветает. Правительство Путину нравится. Про то, что после аннексии Крыма реальные доходы россиян упали на 10%, а рост российского ВВП в разы меньше, чем в среднем по планете, Путин не в курсе. Видимо, потому, что у него нет смартфона. А смартфона у него нет, поскольку, как объяснил Песков "иметь смартфон – это такой добровольный эксгибиционизм".

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Поэтому об экономике России Путин узнает из бумажек, которые ему кладут на стол. Впрочем, не всякой бумажке Путин верит. Например, по поводу оценок экономики, которую дает глава Счетной палаты Кудрин, Путин сделал два замечания. Во-первых, обвинил Кудрина, что тот считает "механически", а в России это недопустимо. Вот, например, глава Минэкомразвития Орешкин и начальница ЦИК Памфилова – они считают творчески, и у них всегда все сходится с правильным ответом. А во-вторых, сославшись на народное выражение, Путин намекнул, что у Кудрина у самого "рожа крива", чем окончательно убедил собравшихся в том, что оценкам главы Счетной палаты грош цена. Ну, посудите сами, можно ли доверять человеку с кривой рожей? И как такого назначили служить в очи..., в смысле в Счетной палате...

Правда, некоторые из указов, которые Путин подписал накануне пресс-конференции, доказывают, что о реальном положении в экономике и об отношении к этому граждан Путин догадывается. Например, запрещая обменникам вывешивать на табло курсы валют Путин показал, что он хорошо понимает, насколько эти возмутительные цифры наглядно свидетельствуют об итогах его 19-летнего правления.

Вранье яростное – обо всем, что касается внешнего мира и патриотизма, а в конечном счете войны. Дело Скрипалей – это "политизированный русофобский подход", "повод для того, чтобы сдержать Россию как возможного конкурента на мировой арене". Где и в чем, в какой отрасли экономики, науки или культуры путинская Россия является конкурентом Великобритании, Путин не уточнил, а среди 1700 сотрудников СМИ, присутствующих на мероприятии, не нашлось никого, кто спросил бы его об этом.

На вопрос о том, как он относится к молодежи, Путин объяснил, что настоящая молодежь должна обязательно насмерть биться с оружием в руках против полчищ врагов. И в качестве примера привел эпизод боя десантников с сепаратистами из второй чеченской войны. "Из нескольких десятков их осталось только шестеро против 2 тысяч боевиков", - с пафосом произнес Путин, приглашая, видимо, всех молодых россиян последовать примеру погибших десантников.

Если предположить, что в организме Путина вдруг неожиданно поселилась бы совесть, то эта неожиданная и чужеродная гостья строго запретила бы Путину вспоминать об этом позорном для главы государства эпизоде. Речь идет о бое между отрядом Хаттаба и ротой десантников, который состоялся 1.03.2000 года. Накануне этого события министр обороны РФ Сергеев объявил об окончании войны в Чечне. А когда рота российских десантников столкнулась с боевиками Хаттаба, то российские военные не получили никакой поддержки от командования. Видимо, поскольку, по мнению министерства обороны РФ война закончилась, то и боя никакого быть не может, а значит и помогать никому не надо. Выжившие сослуживцы передают последние слова погибшего в этом бою комбата Марка Евтюхина, обращенные к командованию: "Вы нас предали, суки!". Владимир Владимирович, поскольку вы в то время уже исполняли обязанности президента, то это обращение адресовано именно вам…

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Эталонный образец вранья подлого – ответ Путина на вопрос Ильи Азара из "Новой газеты" о трех погибших в ЦАР журналистах. Суть вопроса Азара в том, "а не вашего ли повара Пригожина бандиты убили журналистов?". Поскольку именно эта версия является сейчас главной в расследовании нескольких групп, которые заняты выяснением обстоятельств этого преступления. В ответ Путин назидательно посоветовал журналистам "Новой газеты", у которых при Путине убили семерых товарищей, "не забывать о журналистах, которых расстреляли". После чего президент принялся обвинять убитых журналистов в их собственной смерти. "Ваши коллеги, насколько мне известно, приехали в Африку без всякого уведомления местных властей", - соврал Путин, который не может не понимать, что въехать в ЦАР без уведомления местных властей для иностранцев, да к тому же белых невозможно. "Они просто приехали даже не как журналисты. Они приехали как туристы", - продолжал свое вранье Путин, которому скорее всего доложили сами организаторы убийства зачем приехали в ЦАР Джемаль, Радченко и Расторгуев и почему именно понадобилось их убивать. Вообще, все что касается отношения Путина к убийствам настоящих журналистов, таких как, например, Анна Политковская, всегда пронизано изумительной подлостью…

Вопрос Ильи Азара был редким исключением поскольку касался реальной проблемы и был задан реальным журналистом из реального СМИ. Остальные 99,9% вопросов задавали люди, явно не имеющие к журналистике никакого отношение как например, девушка, предложившая создать в России "министерство идей".

Отбыв скучную повинность общения с "прессой", Путин отправился праздновать День чекиста. Полагаю, что это мероприятие было для него более важным.

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