Оценил Киску: сеть взорвал разговор Путина с россиянкой. Видео

Российский президент Владимир Путин оценил название села – Киска, которое находится на Алтае (РФ).

Комический разговор с жительницей деревни произошел в ходе онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи врачам и пожилым людям в разгар пандемии коронавируса. Видео опубликовал кремлевский журналист Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

— Меня зовут Светлана, я живу в селе Киски.

Путин: Хорошее название!

– Село Киска-то? Приятное название.

Путин: Приятное!

- Меня зовут Светлана, я живу в селе Киски.

Путин: Хорошее название!

- Село Киска-то? Приятное название.

Путин: Приятное! pic.twitter.com/3yd6AzvaUz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 30, 2020

В комментариях пользователи соцсети уже называют диалог новым мемом: "Путин оценил сельскую киску. Смотреть бесплатно без смс и регистрации", "Страна "Пиписка". Очень подходяще", "Сборник анекдотов от деда, часть 354-ая, "Бункерная", "Жлобство прет", – пишут они.

Скрин

Скрин

Скрин

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с якобы засыпающим премьер-министром России Михаилом Мишустиным во время речи президента Владимира Путина.

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