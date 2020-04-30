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30 апреля • обновлено в 20:01
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Оценил Киску: сеть взорвал разговор Путина с россиянкой. Видео

3.3т
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Российский президент Владимир Путин оценил название села – Киска, которое находится на Алтае (РФ).

Комический разговор с жительницей деревни произошел в ходе онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи врачам и пожилым людям в разгар пандемии коронавируса. Видео опубликовал кремлевский журналист Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

— Меня зовут Светлана, я живу в селе Киски.

Путин: Хорошее название!

– Село Киска-то? Приятное название.

Путин: Приятное!

В комментариях пользователи соцсети уже называют диалог новым мемом: "Путин оценил сельскую киску. Смотреть бесплатно без смс и регистрации", "Страна "Пиписка". Очень подходяще", "Сборник анекдотов от деда, часть 354-ая, "Бункерная", "Жлобство прет", – пишут они.

Оценил Киску: сеть взорвал разговор Путина с россиянкой. Видео

Скрин

Оценил Киску: сеть взорвал разговор Путина с россиянкой. Видео

Скрин

Оценил Киску: сеть взорвал разговор Путина с россиянкой. Видео

Скрин

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с якобы засыпающим премьер-министром России Михаилом Мишустиным во время речи президента Владимира Путина.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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