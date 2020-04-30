Оценил Киску: сеть взорвал разговор Путина с россиянкой. Видео

Российский президент Владимир Путин оценил название села – Киска, которое находится на Алтае (РФ).
Комический разговор с жительницей деревни произошел в ходе онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи врачам и пожилым людям в разгар пандемии коронавируса. Видео опубликовал кремлевский журналист Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
— Меня зовут Светлана, я живу в селе Киски.
Путин: Хорошее название!
– Село Киска-то? Приятное название.
Путин: Приятное!
- Меня зовут Светлана, я живу в селе Киски.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 30, 2020
Путин: Хорошее название!
- Село Киска-то? Приятное название.
Путин: Приятное! pic.twitter.com/3yd6AzvaUz
В комментариях пользователи соцсети уже называют диалог новым мемом: "Путин оценил сельскую киску. Смотреть бесплатно без смс и регистрации", "Страна "Пиписка". Очень подходяще", "Сборник анекдотов от деда, часть 354-ая, "Бункерная", "Жлобство прет", – пишут они.
Скрин
Скрин
Скрин
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с якобы засыпающим премьер-министром России Михаилом Мишустиным во время речи президента Владимира Путина.
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