Путин будет еще 16 лет у власти? Касьянов рассказал о новом плане

К концу мая-начале июня в России объявят о победе над коронавирусом, запланируют военный парад ко Дню победы и референдум о продолжении президентских полномочий Владимира Путина еще на 16 лет.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший глава российского правительства Михаил Касьянов. По его словам, само голосование назначат на 1 или 7 июля.

"Вначале лета в России скажут, что мы победили коронавирус, сделали это лучше всех, на 24 июня – годовщину первого парада победы 1945-го года в Москве – назначат парад к "9 мая". А 1 или 7 июля заставит всех проголосовать за поправки в Конституцию и продлят власть Путина еще на 16 лет", – отметил политик.

Владимир Путин www.pnp.ru

По его словам, этими событиями глава РФ живет еще с января месяца, когда референдум должен был состоятся в конце апреля, а военный парад – 9 мая. Пандемия подпортила эти планы и Путин очень расстроен.

"Он нервничает, думает, что на него все смотрят и размышляют – какой он слабак или не слабак. Такого он пережить не может, поэтому будет жить по своему плану – заставит народ праздновать парад, радоваться, а в конечном итоге проголосовать за него. При этом митинговать людям будет запрещено все лето. Будет только право голосовать за Путина", – подытожил Касьянов.

Полную версию интервью с Михаилом Касьяновым на OBOZREVATEL читайте в ближайшее воскресенье, 23 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению российского политолога Валерия Соловья, президент России Владимир Путин якобы не может смириться с тем, что когда-то отойдет от власти, и не обсуждает вопрос преемника ни с кем.

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