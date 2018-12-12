Отключение SWIFT для России - это в принципе возможная опция. Но есть одно но: если о чем-то постоянно говорят, то вероятность его осуществления становится все ниже и ниже. Смотрите, о каких-то других мерах не говорили, а сразу вводили. Лающая собака не кусает, а кусает не лающая. Это первое соображение.

Второе, даже если SWIFT и отключат, это не заблокирует банковскую систему РФ потому, что это одна из коммуникаций связи. Да, она современная и удобная. Ну, ничего, могут и по электронной почте посылать платежи, по телефону, телеграфу, в конце концов. Раньше же не было SWIFT, а банковская система работала. SWIFT - это система коммуникации. Ну, вот у нас кому-то фейсбук не нравится, ничего, перешли на телеграмм. Систем связи полно. Поэтому отключение SWIFT не остановит работу банковской системы России.

И третье соображение, если наступает момент, когда танки уже едут по степи, а самолеты с десантом над городом, никакие санкции и отключение SWIFT их не остановят. Их могут остановить только другие танки или иные средства. До тех пор, пока это решение не принято, можно предполагать, какие решения могут остановить или приостановить путинскую агрессию. Но если приказ уже отдан, никакие санкции его не остановят. Для этого нужны конкретные ресурсы на месте.

Новости Путин готов воевать в ближайшие месяцы или даже недели

Нападение на украинские корабли показало, что произошел качественный перелом в поведении Путина. Он уже не скрывает действия своих регулярных войск ни под видом трактористов, ни под видом шахтеров и зеленых человечков. Он использует свои вооруженные силы в нарушение всех прав и законов. Перелом произошел, и это событие повернуло тумблер и лишило западных лидеров возможности не видеть очевидного.

Это означает, что никакого морального ограничения для Путина для осуществления широкомасштабных военных операций вооруженных сил уже нет. А то, что они могут делать и по каким-то направлениям, Мариуполь, Бердянск, Таврийск, Каховка, — это уже варианты для обсуждения.

Несколько дней тому назад в Крыму появился хороший знакомый в кавычках, генерал-лейтенант Неткачев. Он такой человек с богатой яркой биографией, который в 92-93 гг. он создавал Приднестровье и занимался такими провокациями, как отрезал кусок от Молдовы. Затем в 2004-2008гг. он занимался аналогичными действиями в Абхазии и Осетии, в 14г. был замечен в Крыму и на Донбассе. А сейчас он появился на севере Крыма и рассказывает, что украинские военные к чему-то готовятся.

Это все является яркими индикаторами того, что мы уже видели в прошлом. Стратегия и тактика до боли нам известна. И если она осуществится – отключение SWIFT не поможет.

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