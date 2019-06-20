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"Они там есть": Путин сделал неожиданное признание о своих наемниках

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Президент России Владимир Путин подтвердил присутствие в Сирии наемников из частных военных компаний.

Об этом Путин заявил в ходе "прямой линии" в четверг, 20 июня, отвечая на вопрос корреспондента ВВС. При этом он заявил, что их нельзя считать участниками боевых действий.

"Что касается частных компаний, в том числе частных охранных компаний, под эгидой которых действуют люди, о которых вы упомянули [ЧВК "Вагнера"], а они там действительно присутствуют. Это не государство российское, они не являются участниками боевых действий, к сожалению, или к счастью", - заявил Путин.

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По его словам, в Сирии они якобы решают вопросы экономического характера, связанные с добычей нефти и с освоением месторождений.

"Конечно, мы признаем, что даже решая эти народно-хозяйственные задачи и проблемы, эти люди рискуют жизнью, и в общем и целом это тоже вклад в борьбу с терроризмом, потому что они отбивают эти месторождения у "игиловцев". Но это не российское государство и не российская армия, поэтому мы здесь ничего не комментируем", - добавил Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Путин заявил, что готов дать шанс на войне президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы тот мог "решить проблему" на Донбассе.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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леня зе
леня зе
ну тупые.опять же есть ролик и не нужно выдумывать то чего нет и не было.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза, вы сами поняли, что написали?
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Бухгалтер Борис, написали правильно путин х...ло
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