"Он умрет, но..." В США предсказали конец эпохи Путина в России

Путинская эра закончится смертью Владимира Путина скорее всего от возраста. Но есть и другие варианты.

Об этом американский политолог, глава отдела российских исследований вашингтонского института American Enterprise Леон Арон заявил в интервью "Радио Свобода". Он также сравнил Путина с Николаем I.

"Не забывайте, это же тоже российская история, перегибы такой траектории приводили к очень серьезным внутриполитическим поражениям. Скажем, Крымская война Николая I привела практически к смене режима в стране после поражения. Поражение в русско-японской войне привело к первой русской революции. Понятно, что колоссальные неуспехи в Первой мировой войне к 1917 году привели мы знаем к чему. Афганистан отчасти был, безусловно, ответственен за перестройку и гласность. Безусловно, риск есть здесь", – сказал он.

Владимир Путин

"Но опять из того, что я вижу, мне кажется, что Путин будет продолжать действовать именно так, как он сейчас действует. Потому что среди прочих вещей, о которых я говорил, он верит в собственную удачу, и у него для этого вполне есть очень серьезные резоны, он действительно был удачлив, он выходил победителем из кризисов практически всех. То, что я вам говорил о его восприятии его противников, мне кажется, тут он может очень серьезно ошибиться, и последствия могут быть очень трагическими", – добавил Арон.

На вопрос журналиста, предполагает ли американский политолог, что "скорее, рискованная внешнеполитическая акция, а не недовольство внутри страны может приблизить развязку, которой пока не видно", он ответил:

"Да, недовольство зреет. Но мне кажется, что эти протесты могут привести только к двум моментам – усилению террора, усилению репрессий и палочка-выручалочка – победы на внешнеполитическом поле: мы осажденная крепость, я – президент военного времени, о каких тут можно говорить протестах, мы должны сплотиться и отразить врага".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в политике Путина увидели крах для России. Отмечается, что последние антипутинские протесты были вызваны недопуском оппозиционных кандидатов к участию в предстоящих муниципальных выборах.

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