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10 декабря • обновлено в 10:36
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Оговорка по Фрейду: российское СМИ оконфузилось из-за Путина и Зеленского

3.8т
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Публикуя новости о саммите в "нормандском формате", который 9 декабря проходил в Париже, одна из российских газет назвала переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского – "встречей двух дилеров".

Первым конфуз заметил украинский пользователь Facebook Александр Осташко, а также опубликовал фото статьи на росСМИ.

"Бегите быстрее, пока не исправили! Гарантирую, в 3:59 по восточному времени было так – скриншот снимал я сам. Рыдаю", – написал он.

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Зеленский и Путин на "нормандском саммите"

Зеленский и Путин на "нормандском саммите"

Его пост собрал много лайков и репостов. Другие пользователи тоже посмеялись над красноречивой опечаткой, назвав ее "оговоркой по Фрейду".

Скриншот

Скриншот

Facebook/Alexander Ostashko

"Новостей вам в ленту с "нормандского саммита". Редактора, наверное, расстреляли", "Ничего пока не изменилось. Надеюсь, редакторов расстреляют к утру", "Пока не исправили, полчаса прошло, а они все еще дилеры. Надо думать, сие не ошибка", "Что-то правдивое в этом есть", "Или вольную дали... Вот он и пишет о сокровенном", "Шикарная оговорка!", "А зачем скрывать?", "Прелесть", "Но, боюсь, настоящий дилер там только один. Как, впрочем, и лидер. Хоть какой", "Т9 и там накосячил", "Хорошо хоть не "киллеров", "Не в бровь, а в глаз! Опечатка по Фрейду!" – комментируют пользователи.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Борис Ходорковський

Позже они отметили, что к утру 10 декабря указанная газета исправила опечатку. Однако статью уже успели скопировать много других новостных сайтов, и она так и разлетелась в сети с ошибкой.

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Facebook/Mykhailo Protas

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский не пожал руку главе России Владимиру Путину. На встрече "нормандской четверки" в Париже 9 декабря их публичного рукопожатия зафиксировано не было, также они не пересекались до тех пор, пока не сели за стол переговоров.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Россия
Тег
нормандский формат
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Комментарии
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фил филька
фил филька
осташко словил хайп на полчаса. потом его все забудут и он начнет рыдать по настоящему))
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Dell Alex
Dell Alex
А что не так? Все верно. У Тин Пу поставки из Южной Америки тоннами, а Зеля рекламирует товар прямо на улицах Киева в собственных роликах. И совсем не о поставках газа они договаривались )))
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Хо Хол
Хо Хол
Лол, обос, тут недавно была новость с заголовком о НАРМАНДСКОМ саммите. Безграмотность редакторов уже подмечали не раз. Молчали бы уж :D
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2
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Хо Хол
Хо Хол
Хо Хол, уваааахахахахахахах :D исправили :D Во ceлючье тyпое :D
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1
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Хо Хол
Хо Хол
Тyпoй oбoccaтель даже в этой новости облажался с "норманнском формате" в самом начале статьи :D УВАХАХАХАХАХАХ!
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