Оговорка по Фрейду: российское СМИ оконфузилось из-за Путина и Зеленского

Публикуя новости о саммите в "нормандском формате", который 9 декабря проходил в Париже, одна из российских газет назвала переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского – "встречей двух дилеров".

Первым конфуз заметил украинский пользователь Facebook Александр Осташко, а также опубликовал фото статьи на росСМИ.

"Бегите быстрее, пока не исправили! Гарантирую, в 3:59 по восточному времени было так – скриншот снимал я сам. Рыдаю", – написал он.

Зеленский и Путин на "нормандском саммите"

Его пост собрал много лайков и репостов. Другие пользователи тоже посмеялись над красноречивой опечаткой, назвав ее "оговоркой по Фрейду".

Скриншот Facebook/Alexander Ostashko

"Новостей вам в ленту с "нормандского саммита". Редактора, наверное, расстреляли", "Ничего пока не изменилось. Надеюсь, редакторов расстреляют к утру", "Пока не исправили, полчаса прошло, а они все еще дилеры. Надо думать, сие не ошибка", "Что-то правдивое в этом есть", "Или вольную дали... Вот он и пишет о сокровенном", "Шикарная оговорка!", "А зачем скрывать?", "Прелесть", "Но, боюсь, настоящий дилер там только один. Как, впрочем, и лидер. Хоть какой", "Т9 и там накосячил", "Хорошо хоть не "киллеров", "Не в бровь, а в глаз! Опечатка по Фрейду!" – комментируют пользователи.

Скриншот Facebook/Борис Ходорковський

Позже они отметили, что к утру 10 декабря указанная газета исправила опечатку. Однако статью уже успели скопировать много других новостных сайтов, и она так и разлетелась в сети с ошибкой.

Скриншот Facebook/Mykhailo Protas

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Скриншот

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Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский не пожал руку главе России Владимиру Путину. На встрече "нормандской четверки" в Париже 9 декабря их публичного рукопожатия зафиксировано не было, также они не пересекались до тех пор, пока не сели за стол переговоров.

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