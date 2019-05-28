"Очнулись после выборов": Захарова внезапно поддержала Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова внезапно выступила в поддержку президента Украины Владимира Зеленского из-за употребления им русского языка.

Так, в своем Facebook она отреагировала на обращение Львовской областной организации к главе государства с требованием говорить на украинском.

"Самое смешное, что они очнулись после выборов. Хотя так всегда бывает с "девами неразумными", – высказалась Захарова.

Мария Захарова gazeta.a42.ru

Представитель МИД РФ обратилась к депутатам Львовской ОГА.

"За человека, который и в жизни, и на работе, и в ходе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 миллионов граждан Украины. Что доказывает и без того очевидный факт: одиозный закон о языке никому кроме крайних националистов не нужен", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова язвительно отреагировала на новость о возвращении украинского гражданства экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили. "Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили", – нелепо пошутила она в сети.

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