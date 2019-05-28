ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Очнулись после выборов": Захарова внезапно поддержала Зеленского

468Читать материал на украинском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова внезапно выступила в поддержку президента Украины Владимира Зеленского из-за употребления им русского языка.

Так, в своем Facebook она отреагировала на обращение Львовской областной организации к главе государства с требованием говорить на украинском.

"Самое смешное, что они очнулись после выборов. Хотя так всегда бывает с "девами неразумными", – высказалась Захарова.

Новости
"Алкоголичке не понять": Захарову разгромили за едкий пост о Европе

Мария Захарова

Мария Захарова

gazeta.a42.ru

Представитель МИД РФ обратилась к депутатам Львовской ОГА.

"За человека, который и в жизни, и на работе, и в ходе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 миллионов граждан Украины. Что доказывает и без того очевидный факт: одиозный закон о языке никому кроме крайних националистов не нужен", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова язвительно отреагировала на новость о возвращении украинского гражданства экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили. "Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили", – нелепо пошутила она в сети.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Мария ЗахароваВладимир Зеленский
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения