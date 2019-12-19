Очень рискует! Выяснился красноречивый факт о технофобстве Путина

Президент России Владимир Путин на своих рабочих компьютерах использует устаревшую версию Windows XP, что несет огромные риски.

Этот факт подметило британское издание Daily Mail. Перевод статьи с данным разоблачением публикует "ИноСМИ". "На фотографиях из ноябрьского пресс-релиза Путин сидит у компьютера в своей московской резиденции, а на рабочем столе – изображение Кремля. Ярко-голубая панель задач внизу экрана говорит о том, что на компьютере установлена операционная система Windows XP", – говорится в публикации.

Отмечается, что Microsoft перестала поддерживать XP в 2014 году и не раз предупреждала, что дальнейшее использование операционной системы "сопряжено с риском для безопасности".

Владимир Путин Пресс-служба Кремля

Однако, как известно, Россия Россия наложила ограничения на иностранное программное обеспечение, поэтому Путин до сих пор использует устаревшее ПО.

Издание отмечает, что 67-летний президент России известен как технофоб и ранее не раз говорил, что обходится без смартфона.

Как сообщал OBOZREVATEL, западная пресса ранее писала, что за последние десять лет российские власти во главе с Владимиром Путиным и его сторонниками довели свою страну до состояния застоя, а граждан лишили участия в политической жизни РФ. Все это лишь привело к полному "крушению" рейтинга Путина.

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