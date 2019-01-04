Оббивал пороги: пенсионер из Магнитогорска "предсказал" трагедию с рухнувшим домом. Видеофакт

Пенсионер из Магнитогорска, живущий в соседнем с рухнувшим 6-м подъездом в многоэтажке, которая пострадала от взрыва газа, фактически предсказал трагедию.

Как сообщили в жилищно-эксплуатационном участке № 28 корреспондентам "МК", пожилой мужчина жаловался постоянно во все инстанции на то, что арка дома рухнет. При этом, как утверждают сотрудники, проблем с газом в их доме никогда не было.

"В интернете же пишут, что теракт. У нас жалоб на газ не было. Дом обслуживается", - заявили работники домоуправления.

Пенсионер заявил журналистам, что опасался того, что очередной грузовик, спешащий на разгрузку в магазин, мог задеть колонны, на которых, по сути, держались два подъезда, и предлагал их усилить.

"Даже составил смету и проект. Кто знает, быть может, прислушайся чиновники к старику, последствия трагедии не были бы такими ужасающими..." - пишет российское СМИ.

Отметим, что 4 января следственный комитет РФ сообщил, что криминалисты и эксперты завершили осмотр обломков с места обрушения подъезда в Магнитогорске, следов взрывчатки не найдено.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В российском Магнитогорске в ночь на 31 декабря прогремел мощный взрыв;

Официальная причина — взрыв бытового газа, этот момент попал на видео;

Позже появились кадры обрушение подъезда;

Три подъезда в доме решили разобрать: это 5, 6 и 8 — соседние с полностью уничтоженным 7. Подъезды с 1 по 4 и с 9 по 12 признали безопасными для проживания.

Всего погибло 39 человек, из них шестеро - дети. Опубликованы имена всех жертв.

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