МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Оббивал пороги: пенсионер из Магнитогорска "предсказал" трагедию с рухнувшим домом. Видеофакт

4.2тЧитать материал на украинском

Пенсионер из Магнитогорска, живущий в соседнем с рухнувшим 6-м подъездом в многоэтажке, которая пострадала от взрыва газа, фактически предсказал трагедию.

Как сообщили в жилищно-эксплуатационном участке № 28 корреспондентам "МК", пожилой мужчина жаловался постоянно во все инстанции на то, что арка дома рухнет. При этом, как утверждают сотрудники, проблем с газом в их доме никогда не было.

"В интернете же пишут, что теракт. У нас жалоб на газ не было. Дом обслуживается", - заявили работники домоуправления.

Новости
Взрыв в Магнитогорске: истории чудесных спасений и трагических смертей

Пенсионер заявил журналистам, что опасался того, что очередной грузовик, спешащий на разгрузку в магазин, мог задеть колонны, на которых, по сути, держались два подъезда, и предлагал их усилить.

"Даже составил смету и проект. Кто знает, быть может, прислушайся чиновники к старику, последствия трагедии не были бы такими ужасающими..." - пишет российское СМИ.

Отметим, что 4 января следственный комитет РФ сообщил, что криминалисты и эксперты завершили осмотр обломков с места обрушения подъезда в Магнитогорске, следов взрывчатки не найдено.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМагнитогорск
Теги
Магнитогорск Новости Россиивзрывывзрыв дома
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
11
Смешно
3
Интересно
7
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
кацапский пенс, наверное, войлоком пороги оББивал.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги