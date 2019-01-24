|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Илья Вайцман
Илья Вайцман
IT-security officerВсе статьи автора

Нравственный идиотизм, взрощенный в мозгах ''дорогих россиян''

1.5т

Знаете, а ведь самое страшное у нас происходит не в экономике и даже не в политике. И даже полное слияние власти и криминалитета не так страшно, как вот это вот - полное разрушение любых моральных норм и утрата критериев того, что хорошо, а что плохо. Тщательно взрощенный в мозгах "дорогих россиян"™ нравственный идиотизм и принципиальная аморальность - вот в чем проблема. Совершенно нечеловеческий цинизм и жестокость крокодила при полной уверенности в своем праве на такое.

Новости
России придется готовиться к пощечине

Ворье можно посадить, узурпировавшую власть группировку по 278 статье УК провести, а вот с этим-то что делать??? Вы можете представить себе, чтобы даже в Третьем Рейхе продавали мыло "Еврейское", из тел убитых? Или чтобы пиво "Циклон-Б" рекламировалось в газетах? Ну и вот...

...подборочка для иллюстрации.

Нравственный идиотизм, взрощенный в мозгах ''дорогих россиян''

Facebook Ильи Вайцмана

Нравственный идиотизм, взрощенный в мозгах ''дорогих россиян''

Facebook Ильи Вайцмана

Нравственный идиотизм, взрощенный в мозгах ''дорогих россиян''

Facebook Ильи Вайцмана

Нравственный идиотизм, взрощенный в мозгах ''дорогих россиян''

Facebook Ильи Вайцмана

Нравственный идиотизм, взрощенный в мозгах ''дорогих россиян''

Facebook Ильи Вайцмана

Нравственный идиотизм, взрощенный в мозгах ''дорогих россиян''

Facebook Ильи Вайцмана

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Илья ВайцманИлья Вайцман
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Ильи Вайцмана
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
16
0
Смешно
1
Интересно
10
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
КРАЇНА ДЕБІЛІВ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги