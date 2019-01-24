Знаете, а ведь самое страшное у нас происходит не в экономике и даже не в политике. И даже полное слияние власти и криминалитета не так страшно, как вот это вот - полное разрушение любых моральных норм и утрата критериев того, что хорошо, а что плохо. Тщательно взрощенный в мозгах "дорогих россиян"™ нравственный идиотизм и принципиальная аморальность - вот в чем проблема. Совершенно нечеловеческий цинизм и жестокость крокодила при полной уверенности в своем праве на такое.

Новости России придется готовиться к пощечине

Ворье можно посадить, узурпировавшую власть группировку по 278 статье УК провести, а вот с этим-то что делать??? Вы можете представить себе, чтобы даже в Третьем Рейхе продавали мыло "Еврейское", из тел убитых? Или чтобы пиво "Циклон-Б" рекламировалось в газетах? Ну и вот...

...подборочка для иллюстрации.

Facebook Ильи Вайцмана

Facebook Ильи Вайцмана

Facebook Ильи Вайцмана

Facebook Ильи Вайцмана

Facebook Ильи Вайцмана

Facebook Ильи Вайцмана

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