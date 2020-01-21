"Нельзя контролировать, нельзя остановить!" В РФ оценили радиоактивную угрозу Донбасса

Сопредседатель российской экологической группы "Экозащита!" Владимир Сливяк заявил о том, что югу России угрожает радиоактивное загрязнение подземных вод, источником которого может стать шахта "Юнком" на оккупированном Донбассе.

"Если радиация попадает в подземные воды и там распространяется, с этим ничего сделать нельзя. Это нельзя контролировать, нельзя остановить", – сказал он OBOZREVATEL.

Говоря о шахте "Юнком", где в 1980-х годах был произведен экспериментальный ядерный взрыв, он заметил: "Не зря из нее откачивали воду. Если возникает проблема с откачкой воды, значит, есть угроза распространения радиоактивного загрязнения".

Шахта, иллюстрация

Как пояснил эколог, "если говорить о распространении радиоактивного загрязнения через подземные воды, то это еще более сложно и непредсказуемо, чем радиоактивное загрязнение, которое на поверхности. Если радиация попала в подземные воды, она там и останется, она будет распространяться и конечно где-то попадет в питьевую воду для людей там, где подземную воду используют как питьевую".

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Он признал, что угроза радиоактивного загрязнения питьевой воды на разных территориях "есть, и она большая". При этом "сложно предсказывать, когда это произойдет и насколько сильным будет загрязнение в конкретном месте", – заметил эколог.

Напомним, ранее оккупационные власти "ДНР" приняли решение о прекращении откачки воды из шахты "Юнком". До войны на Донбассе регулярную откачку производили украинские специалисты.

Как писал OBOZREVATEL, председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко заявила, что "в Россию могут попасть радиоактивные элементы, но причиной тому – решение российских оккупантов, которые прекратили откачки шахтных вод на шахте "Юнком".

Ранее об опасности затопления угольных шахт рассказала эколог Анна Акерман. По ее словам, массовое затопление шахт на временно оккупированных территориях Донбасса грозит обернуться экологической катастрофой.

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