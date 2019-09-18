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18 сентября • обновлено в 11:57
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"Не двойник, а тройник!" Путин озадачил сеть странной внешностью

5.5т Читать материал на украинском

Сеть озадачило новое фото президента России Владимира Путина со встречи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Кадр был опубликован на странице в сети Twitter. Пользователи сети не узнали Путина и предположили, что на встречу с президентом Турции отправили "двойника".

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"Это двойник двойника", "Тройник по кличке Якут", "Это двойник... или тройник...", комментируют фото в сети.

"Не двойник, а тройник!" Путин озадачил сеть странной внешностью
"Не двойник, а тройник!" Путин озадачил сеть странной внешностью
"Не двойник, а тройник!" Путин озадачил сеть странной внешностью

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились видео конфузов Путина на встрече с Эрдоганом.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Там у них в Кремле, этих Путиных, видимо- невидимо. Наклонировали, а теперь сами не знают кто из них оригинал .
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Павлович Антон
Павлович Антон
Путинососы перестарались
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Та то Вовчик с Эрдоганом новый план пробовали а потом догнались вовкиным коксом)))))))
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