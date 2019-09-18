"Не двойник, а тройник!" Путин озадачил сеть странной внешностью

Сеть озадачило новое фото президента России Владимира Путина со встречи с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Кадр был опубликован на странице в сети Twitter. Пользователи сети не узнали Путина и предположили, что на встречу с президентом Турции отправили "двойника".

"Это двойник двойника", "Тройник по кличке Якут", "Это двойник... или тройник...", комментируют фото в сети.

Это вообще кто??? pic.twitter.com/RKvhcT0B77 — Архитектор собственного одиночества (@Comov311) September 17, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились видео конфузов Путина на встрече с Эрдоганом.

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