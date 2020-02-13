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14 февраля • обновлено в 01:38
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Наживаются на панике: в России начали "впаривать" заговоренную от коронавируса воду и противогазы

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Из-за распространения по миру коронавируса в России начали продавать "целебные" банки, противогазы против инфекции и заговоренную воду.

Об этом сообщается в материале "360". Так, заговоренная вода "от коронавируса" в сети продается по цене 200 рублей за 0,5 литра. В описании указано, что она поможет избежать злосчастного вируса, а в случае заражения – перенести недуг легко и быстро.

Журналисты попытались приобрести чудо-воду. Продавец оказался веселым мужчиной, который сразу объяснил, что это – такая шутка. Своим объявлением, как заявил россиянин, он пытался разрядить обстановку и заставить людей задуматься.

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В РФ продают заговоренную воду от коронавируса

В РФ продают заговоренную воду от коронавируса

Слово и дело

"Это все, на самом деле, большая шутка, чтобы открыть людям глаза на ту панику, которую вселяют. Вот бегите, покупайте маски. А это шутка, показывающая – подумайте, прежде чем что-то делать, не кидайтесь на все и вся", – сказал Александр Смирнов.

Он отметил, что люди, в основном, позитивно реагируют на объявление, однако одна женщина осталась недовольна тем фактом, что это шутка. Она настойчиво пыталась приобрести волшебный товар.

Наживаются на панике: в России начали "впаривать" заговоренную от коронавируса воду и противогазы

360

Другой продавец продает в Чебоксарах противогаз от коронавируса. В описании указаны все характеристики объекта.

Наживаются на панике: в России начали "впаривать" заговоренную от коронавируса воду и противогазы

360

Продавец из Екатеринбурга продает лечебные банки производства СССР по 50 рублей за штуку. Правда, приобрести можно только все сразу, поштучно не отпускают.

Наживаются на панике: в России начали "впаривать" заговоренную от коронавируса воду и противогазы

360

Как сообщал OBOZREVATEL, с 12 февраля "Укрпочта" перестала отправлять посылки в Китай из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, вызванного вспышкой коронавируса.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Теги
инфекция Новости России мошенники
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