Навальный рассказал, как "Новичок" попал в организм и как он выжил
Навальный сообщил, как яд действует на организм при отравлении
По его версии, отравление произошло в гостинице
Российский оппозиционер Алексей Навальный сказал, что яд "Новичок" мог попасть в его организм через кожу после контакта с личными вещами.
Такое предположение он высказала в интервью журналисту Юрию Дудю. При этом он отметил, что точного предположения у него нет.
"Это суперсекретная фигня и само обладание ядом "Новичком" запрещено. Это боевое отравляющее вещество. Его нельзя хранить негде и ни в каких количествах… Он может быть в виде спрея или жидкости", – сказал он.
Навальный предположил, что отравление "Новичком" произошло в гостинице в Омске, Россия.
"Мы понимаем, что из номера я выходил, схватившись за бутылку с водой, будучи уже пораженным, значит заражение произошло в гостинице. Потом прошло 3-4 часа, то есть долгий период. То есть если бы я это съел, выпил или вдохнул я бы конечно "отбросил кони" за полчаса-час. Значит это был через вещи, например, снимал рубашку с вешалки. В общем это могло быть на одежде или вообще где угодно. В этом и суть химического оружия. Сами его компоненты могут быть безвредны, но при объединении достаточно микроскопического количества, чтобы убить человека", – рассказал он.
Российский оппозиционер подчеркнул, что после попадания в организм яда, он бесследно растворяется.
"Поэтому меня так долго держали в Омске, они ждали пока все разложится в организме и не будет следов "Новичка", – отметил Навальный.
Также он добавил, что основная проблема президент РФ Владимирк Путина не в том, что он или не он приказал его отравить, а то, что некто достал "Новичок" и использовал, что уже само по себе является нарушением международной конвенции о запрете применения химического оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 августа Алексею Навальному стало плохо прямо на борту самолета. Самолет экстренно сел, а политика срочно госпитализировали.
Оппозиционера доставили на лечение в Германию, в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимые экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В тот же день во время телефонной беседы президент Франции Эммануэль Макрон также заявил главе РФ Владимиру Путину, что у него есть доказательства того, что оппозиционера Навального отравили "Новичком".
15 сентября Алексей Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.
17 сентября опубликовали видео из номера гостиницы в России, где могли отравить Навального.
Навальный рассказал жуткие подробности о событиях, предшествовавших его отравлению веществом из группы "Новичок", и том, как чувствовал, что умирает.