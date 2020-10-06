Навальный рассказал, как 'Новичок' попал в организм и как он выжил

Российский оппозиционер Алексей Навальный сказал, что яд "Новичок" мог попасть в его организм через кожу после контакта с личными вещами.

Такое предположение он высказала в интервью журналисту Юрию Дудю. При этом он отметил, что точного предположения у него нет.

"Это суперсекретная фигня и само обладание ядом "Новичком" запрещено. Это боевое отравляющее вещество. Его нельзя хранить негде и ни в каких количествах… Он может быть в виде спрея или жидкости", – сказал он.

Навальный предположил, что отравление "Новичком" произошло в гостинице в Омске, Россия.

"Мы понимаем, что из номера я выходил, схватившись за бутылку с водой, будучи уже пораженным, значит заражение произошло в гостинице. Потом прошло 3-4 часа, то есть долгий период. То есть если бы я это съел, выпил или вдохнул я бы конечно "отбросил кони" за полчаса-час. Значит это был через вещи, например, снимал рубашку с вешалки. В общем это могло быть на одежде или вообще где угодно. В этом и суть химического оружия. Сами его компоненты могут быть безвредны, но при объединении достаточно микроскопического количества, чтобы убить человека", – рассказал он.

Российский оппозиционер подчеркнул, что после попадания в организм яда, он бесследно растворяется.

"Поэтому меня так долго держали в Омске, они ждали пока все разложится в организме и не будет следов "Новичка", – отметил Навальный.

Также он добавил, что основная проблема президент РФ Владимирк Путина не в том, что он или не он приказал его отравить, а то, что некто достал "Новичок" и использовал, что уже само по себе является нарушением международной конвенции о запрете применения химического оружия.

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