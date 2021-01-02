Отравители Навального из ФСБ могут быть причастны к трем убийствам – расследователь Bellingcat
Сотрудники ФСБ РФ, которые якобы причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального ядом "Новичок", могут быть причастны к трем убийствам.
Такое заявление в эфире "Эхо Москвы" сделал журналист расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев. Фрагмент разговора был обнародован на YouTube-канале радиостанции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Как известно, Bellingcat проанализировал перемещение группы сотрудников российской спецслужбы.
Грозев отметил, что эта информация может свидетельствовать, что ФСБшники причастны еще к трем отравлениям и двум покушениям.
"Структура большая, очень хорошо профинансирована и занималась долго... С комбинации из трех источников могу сказать: точно есть как минимум три дополнительные обоснованные гипотезы о возможных убийствах. Из них трое реально убитых и две попытки", – сказал Грозев.
Публикацию этих данных журналист назвал самой ответственной частью работы. Более детальную информацию в Bellingcat планируют обнародовать через две недели.
Напомним, ранее Грозев дал большое интервью, в котором высказался, в том числе, о громких событиях агрессии РФ против Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Расследователи Bellingcat, Der Spiegel и CNN установили вероятных отравителей Алексея Навального и обнародовали их имена и фото. Заявляется, что за политиком три года следили восемь сотрудников секретного подразделения ФСБ.
Навальный под видом помощника экс-главы Федеральной службы безопасности РФ Николая Патрушева вынудил сотрудника ФСБ признаться в отравлении. Собеседник оппозиционера рассказал, что "Новичок" наносили на трусы и штаны жертвы, а дозу яда "рассчитывали с запасом".
ФСБ пытается доказать, что разговор Навального с его вероятным отравителем якобы является подделкой и провокацией.