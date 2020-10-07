Навальный – об отравлении: был самолет, и в нем я помер
Политик отметил, что спустя 35 минут после отравления он будто умер
Однако самое тяжелое испытания, считает он, прошли родные
Навальный также рассказал об "адских галлюцинациях"
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал, что после отравления он будто умер.
В интервью "Медиазоне" он отметил, что все драматические события он помнил 35 минут.
"Был самолет, и в нем я помер. А дальше я ничего не помню. Собственно говоря, все драматические события разворачивались потом, а я их пропустил, я их не видел. Весь мой драматизм уложился примерно в 35 минут: от момента, когда почувствовал, что что-то не то, до момента, когда я умер", – подчеркнул политик.
Навальный отметил, что те испытания, которые прошли его родные, были намного тяжелее. Однако один период он назвал самым ужасным.
"Худшая часть для меня была – эти все адские галлюцинации и период, когда меня уже перестали так активно держать на наркоте, и я стал чувствовать какой-то дискомфорт. И вот эта фигня, что ты дышишь, что ты не можешь говорить, а воздух идет через рот, ты шевелишь губами, а сказать ничего не можешь. Когда ты уже осознаешь себя и всех узнаешь, но не можешь писать и не можешь придумать слово, не можешь сказать – это был довольно стремный момент", – рассказал Навальный.
Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Навальный предположил, что яд "Новичок" мог попасть в его организм через кожу после контакта с личными вещами.
Напомним, что Организация по запрещению химического оружия подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера следов вещества из группы "Новичок", не включенных в приложение к Конвенции о запрещении химоружия.
Политика отравили 20 августа. Из России его направили в состоянии искусственной комы в Германию. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.