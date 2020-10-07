Навальный – об отравлении: был самолет, и в нем я помер

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал, что после отравления он будто умер.

В интервью "Медиазоне" он отметил, что все драматические события он помнил 35 минут.

"Был самолет, и в нем я помер. А дальше я ничего не помню. Собственно говоря, все драматические события разворачивались потом, а я их пропустил, я их не видел. Весь мой драматизм уложился примерно в 35 минут: от момента, когда почувствовал, что что-то не то, до момента, когда я умер", – подчеркнул политик.

Навальный отметил, что те испытания, которые прошли его родные, были намного тяжелее. Однако один период он назвал самым ужасным.

"Худшая часть для меня была – эти все адские галлюцинации и период, когда меня уже перестали так активно держать на наркоте, и я стал чувствовать какой-то дискомфорт. И вот эта фигня, что ты дышишь, что ты не можешь говорить, а воздух идет через рот, ты шевелишь губами, а сказать ничего не можешь. Когда ты уже осознаешь себя и всех узнаешь, но не можешь писать и не можешь придумать слово, не можешь сказать – это был довольно стремный момент", – рассказал Навальный.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Навальный предположил, что яд "Новичок" мог попасть в его организм через кожу после контакта с личными вещами.

Напомним, что Организация по запрещению химического оружия подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера следов вещества из группы "Новичок", не включенных в приложение к Конвенции о запрещении химоружия.

Политика отравили 20 августа. Из России его направили в состоянии искусственной комы в Германию. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.