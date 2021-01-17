Навального задержали в аэропорту и 'увели в неизвестном направлении'

Российского оппозиционера Алексея Навального задержали по возвращению из Германии в Россию в воскресенье, 17 января.

Полицейские увели его в неизвестном направлении без адвоката и своей супруги. По данным Федеральной службы исполнения наказания РФ, политика задержали из-за "нарушения испытательного срока", передает ТАСС.

"17 января в аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", – сказано в сообщении.

Отмечается, что до решения суда он будет находиться под стражей.

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