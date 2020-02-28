Путин с товарищами по оружию нарвался: мир превращается в войну

Продолжение. Первую часть блога "Кремль запустил хитрую спецоперацию" читайте тут.

Возрожденный "Рефорджер" — это не просто учения, а кардинальное изменение стратегии США и НАТО, на которое долго нарывался Путин. Это возвращение к стратегии времен холодной войны, предусматривавшей превентивное применение тактического ядерного оружия, которое тогда и было развернуто в Европе.

Теперь все повторяется. Так, в декабре прошлого года, США оснастили стратегические подводные лодки класса Огайо ядерными боеголовками малой мощности W76-2. Это вдобавок к стандартному оснащению баллистическими ракетами "Трайдент-2" в количестве 24 единиц на каждой субмарине. Об этом недавно в деталях сообщал коллега Андрей Пионтковский.

Путин с товарищами по оружию доигрались. Теперь холодный мир превращается в холодную войну, а в войне должен быть победитель и проигравший. Финансово-экономические санкции дополняются жестким военным противостоянием путинской России с расчетом на то, что режим сам добьёт страну изнутри, как это произошло с СССР во времена Рейгана. Обама им, клоунам, на нравился. Получите теперь подарок от "трампнаш".

"Рефорджер" означает превращение путинской России в "вероятного противника". Вместе с боеголовками W76-2, это совершенно ясный сигнал, что путинский блеф - как это раньше было с блефом советских лидеров от Хрущева до Брежнева - в очередной раз привел к обратным результатам, и на детские угрозы Кремля Вашингтон отвечает по-взрослому.

И именно в этот момент в информационном пространстве появляется г-н Соловей с рассказом о военных планах восстановления СССР, вызванных мессианским комплексом их авторов. Судя по словам профессора, мотивация новоявленных "мессий" состоит в следующем: да, мы понимаем, что это безумие и самоубийство, но мы пойдем на это, так как мы сошли с ума.

И здесь опять мы имеем дело с дезинформацией. Авторы активного мероприятия, которое транслирует г-н Соловей, — это преемники Путина, которые планируют сменить его примерно в течение года. Это высшие чины спецслужб, которые появились в Москве после назначения Путина директором ФСБ. До этого они совместно работали в Ленинградском УКГБ, а затем в Питерском отделении ФСБ.

В массе своей это клятвопреступники. В 1991 году они находились на действительной службе и были связаны присягой, которой клялись защищать СССР "не щадя своей крови и самой жизни". В смертельной борьбе за сохранение СССР никто из них замечен не был. Вместо этого они стройными рядами переметнулись на службу режиму Ельцина, который фактически стал могильщиком СССР.

Но и за безопасность и процветание новой страны, России, они особо не потели. Они ее беспощадно грабили. Это они в начале 90-х обрекли на голод Петербург, разворовав нефтепродукты, выделенные городу для обмена на продовольствие. И это в городе, который пережил голод во время Блокады!

Потом они слились с местными бандитами, будучи при этом у них на подхвате. И когда у Людмилы Нарусовой возникала проблема, которую она считала серьезной, она жаловалась Кумарину, а не Путину, поскольку знала, кто обладает реальной властью в городе.

Они же вместе с местными ОПГ и крупнейшим колумбийским наркокартелем Кали превратили Петербург в перевалочную базу для транзита кокаина в Европу.

С учетом этого богатого опыта, Путина взял в Кремль Павел Бородин, проворачивавший в это время многомиллионную аферу со швейцарскими компаниями "Мабатекс" и "Мерката", которая вскоре наделала немало шума внутри страны и за рубежом. Путин активно подключился к проекту и, видимо, доказал ценность своего петербургского опыта. Вскоре он был назначен директором ФСБ, где сыграл ключевую роль в смещении генпрокурора Скуратова, который в своем расследовании аферы Кремль-Мабатекс-Мерката добрался до самого семейства президента Ельцина.

Ельцин боялся ФСБ как огня и назначил Путина именно для того, чтобы нейтрализовать эту спецслужбу. С этим заданием будущий национальный дуче справился блестяще. Для этого он призвал из Питера своих подельников, которые окончательно превратили ФСБ в полукриминальную корпорацию, имеющую главной целью заколачивание бабла при помощи методов и средств, заимствованных у петербургской оргпреступности.

Для продвижения Путина на пост президента эти ребята устроили серию террористических актов, взорвав несколько жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске. Они остановились только тогда, когда диверсионная группа из ФСБ была застукана в Рязани при подготовке очередного теракта.

С воцарением Путина в Кремле главным содержанием деятельности правящей клептократии стал грабеж страны в невиданных доселе масштабах. Все это сопровождалось целой вереницей убийств противников режима внутри страны и за рубежом.

Сейчас большинству этих "мессианских" деятелей глубоко за шестьдесят. За плечами - терроризм, бандитизм, наркобизнес, убийства и бесконечное, непрекращающееся, патологическое воровство. В карманах -- шубохранилища, яхты, дворцы, самолеты, насти рыбки, миллиарды в офшорах и дети, пристроенные в высокодоходных синекурах. И они хотят нас убедить в том, что сейчас, как в известном анекдоте, они все это бросят и пойдут "не жалея крови и самой жизни" восстанавливать СССР, на который им было наплевать в 1991 году? Похоже, что в стране Сказочного и "мессии" сказочные, если они рассчитывают на то, что нормальные люди им поверят.

Вряд ли это случится. Не может в 68 лет Бледная Моль превратиться в орла, Хлестаков в Наполеона, Шура Балаганов в Александра Македонского, а Свирид Петрович Голохвостый в Вильгельма Завоевателя. И все это практически одновременно и в массовом порядке – и Путин, и Бортников, и Патрушев, и даже примкнувший к ним Сечин. Такого не может быть ни по Дарвину, ни по Божьему промыслу, ни даже в сказке, где Соловей-разбойник, Кощей Бессмертный и Баба Яга никогда одновременно не превращались в Илью Муромца, Алешу Поповича и Василису Прекрасную.

Но зачем эти люди транслируют всю эту ахинею о готовности поставить мир на грань уничтожения из-за внезапного приступа мифического мессианства?

Отвечаю. Их главная задача сейчас – дорваться до власти. А чтобы враждебные силы, не дай бог, не помешали, они изображают полоумных, с которыми лучше не связываться. Это примерно то же самое, что и путинские мультики. Из серии "держите меня семеро!"

Потом, дорвавшись до власти, эти люди сообщат миру, что взяли на себя этот тяжелый груз ответственности, чтобы предотвратить страшную войну. И надеются, что все возрадуются и все им простят. Могут поступить еще циничней, свалив всю вину на Путина: мол, пришлось отправить его в отставку, поскольку он тронулся умом и хотел развязать третью мировую войну.

Конфигурация власти после Путина может выглядеть по-разному. Например, триумвират черных генералов. Но это вряд ли. Скорее всего крокодилы не смогут договориться, чтобы посадить на трон одного из них, и возведут на престол новоявленного Симеона Бекбулатовича в уверенности, что смогут дергать его за ниточки. Так что г-н Медведев вполне может принять позу низкого старта.

Войны на Западном направлении не будет, как не будет и новой Ялты. Будет капитуляция перед США по сценарию, похожему на сдачу советской элиты в ходе развала СССР. Тогда, после провала ГКЧП в августе 1991-го, оказалось, что российская элита больше всего боится народного бунта, и единственный, кто может защитить ее от собственного народа, это Америка. Еще пару лет назад Кремль мерялся с США своими ракетами, но осенью 1991-го в Вашингтон на поклон тайно приехали три гонца из Пизы (то есть Москвы).

Двое из них были агентами КГБ. Один -- почти икона у патриотов-государственников советской и постсоветской эпохи. Другой – близкий помощник Ельцина. От имени бывшей и новой российской элиты эти посланцы заключили тайное историческое соглашение, по которому Америке было обещано полное послушание и контроль за ядерным оружием на территории СССР. Кроме того, была сдана самая ценная агентура, завербованная КГБ на территории США. В ответ Вашингтон дал гарантии личной безопасности представителям российской элиты, а также разрешил совершить весьма любопытную операцию.

Так, по следам этого визита, до апреля 1992 года, российские спецслужбы тайно вывезли из Москвы около одного миллиарда долларов. Это была практически вся валюта, имеющаяся в "закромах Родины", так называемое "золото партии". Американцы знали об этом, но не препятствовали. Это была первая операция таких масштабов по ограблению постсоветской России ее так называемой "элитой".

Похоже, что в ближайшие год-полтора произойдет нечто аналогичное. Экономика РФ стагнирует. Растет внутренне напряжение. Страна все более напоминает просыпающийся вулкан. Внешние авантюры уже на радуют плебс, а наоборот – раздражают. И никакого просвета. Очередной раз правящий клан загнал Россию в глухой угол.

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Активное мероприятие с участием профессора Соловья происходит почти одновременно с несколькими знаковыми событиями. Это возвращение США к стратегии превентивного применения тактического ядерного оружия против путинской России в случае ее нападения на одну из стран НАТО, оснащение стратегических субмарин США, патрулирующих неподалёку от берегов РФ, тактическими ядерными боеголовками, а также поспешно вброшенные в политическую жизнь РФ поправки к Конституции и слухи о транзите президентской власти. Каждое из этих событий по отдельности можно трактовать по-разному. Но взятые вместе, они обретают вполне определенный вектор.

Путин и его режим исчерпали свой ресурс. Дошло до того, что в ежегодном докладе недавней конференции по безопасности в Мюнхене раздел о России издевательски назывался "Россия: Путемкинское государство". И это после 20-летних колоссальных затрат на пропаганду, сотрясания воздуха грозными заявлениями и мультиками. Путин и созданный им режим стали на международном уровне посмешищем. Эго единственное историческое достижение состоит в превращении всей страны в "потемкинскую деревню", в блеф. Он так и войдет в историю: Сказочный из Путемкин лэнда.

Как писал классик, "Мавр сделал свое дело, мавр может уходить". Настала пора менять в Кремле девочек. Хорошо выживет тот, кто первым добежит до вашингтонского обкома и заложит подельников, как это сделали старшие товарищи в августе 91-го.

Что касается Украины, то ей, видимо, имеет смысл в ближайшие месяцы не принимать решений, связанных с РФ, которые нельзя будет потом скорректировать.

Кроме того, давно пора убрать из окружения президента людей, навязанных ему Путиным в качестве помощников. Можно сколько угодно рассказывать о хороших намерениях, но когда агрессор назначает жертве агрессии ближайших помощников, – это не просто унизительная капитуляция. Это бесчестье, о котором говорил Черчилль.

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