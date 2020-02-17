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17 февраля • обновлено в 16:16
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"Кремль ничего не понимает": Чубайс предсказал крах России

3.2т
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Российский историк Игорь Чубайс предсказал крах России и привел пример 1918 года, когда страна находилась на грани распада, институты управления были разрушены, шла гражданская война.

Об этом более детально он написал в блоге на OBOZREVATEL. По его мнению, сегодня разрыв между Кремлем и народом становится все острее, но власть, не чувствуя этого, вносит срочные изменения в Конституцию, утверждая пост верховного правителя, невзирая на должность президента.

"Власть не вполне понимает, что разрыв между Кремлем и народом становится все острее. Предложено ввести новый пост "верховного правителя", а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков еще и подтвердил "мы рассматриваем все варианты и все предложения". Колчак (Александр Колчак, политик и главнокомандующий русской армии. – ред), вступая в должность верховного правителя в 1918 году, с горечью признавал "я вынужден принять это пост, когда русское государство находится на грани краха, институты управления разрушены и идет гражданская война". Не понимая и не желая этого, Песков повторил это признание адмирала", – объяснил Чубайс.

Гражданская война в России

Гражданская война в России

РИА Новости

По его словам, население России вымирает и сокращается, эмиграция гораздо выше, чем в годы гражданской войны.

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"Жизненный уровень снижается, налоги и поборы растут, доходы падают, экономика и реальное производство сворачиваются. Миллиарды долларов пропадают из-за недостроенных и неправильно построенных газопроводов, здравоохранение разрушено, экология – чудовищна. Добавим внешнюю изоляцию и санкции. Россия ввязывается во все новые войны, которые объявляются "не существующими" или временными, причем количество в них погибших и искалеченных засекречено. Вот куда нас завел кремлевский режим. Это мы уже проходили в 1918-м", – подчеркнул Чубайс.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам бывшего подполковника КГБ Владимира Попова, как только у России ухудшится финансовое положение, наиболее богатые регионы – Якутия, Урал и Дальний Восток – будут требовать независимости у центральной власти.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Тема
российская экономика
Персоны
Дмитрий Песков Игорь Чубайс
Место
Россия
Теги
Новости России война
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Нациев Сала
Нациев Сала
Опять для прыщавой искуссвтенной недонации окраинцев выдумывают всякие перемоги
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
КИЕВ, 17 февраля. Украине потребуется $100 млрд инвестиций в течение 50 лет, чтобы преодолеть технологическое отставание от соседних стран, таких как Белоруссия или Словакия. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, представляя в понедельник подготовленную правительством стратегию обеспечения экономического роста путем наращивания инвестиций. Он сравнил степень износа основных фондов на Украине и в некоторых граничащих с ней странах. "У соседей: Словакия - 35%, Белоруссия - 38%, Молдавия - 42%. Украина - 62%. Чтобы нам догнать Белоруссию или Словакию, нам нужно $100 млрд инвестиций в течение 50 лет", - цитирует министра украинское издание "Экономическая правда". "Как ни считай, или производительность, или инвестиции, или модернизация основных средств - нам нужны огромные инвестиции", - подчеркивает Милованов. "С 90-х та промышленность, которая нам осталась, по сути, ее проели, - заявил министр экономики Украины. - агро и ITначали восстанавливаться, но в большинстве случаев инвестиций внутрь страны не было. Потому что деньги выводились из Украины или из компаний. Сегодня мы в том состоянии, которое есть следствие этого", - пояснил он. Описывая состояние дел в украинской экономике, Милованов сказал: "Процент высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте - 17%, все остальное - это сырье... В перерабатывающей промышленности 3% высоких технологий". "Наша экономика сегодня детехнологизирована. Нам это надо восстанавливать и догонять мир", - заявил украинский министр.
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