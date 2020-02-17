"Кремль ничего не понимает": Чубайс предсказал крах России

Российский историк Игорь Чубайс предсказал крах России и привел пример 1918 года, когда страна находилась на грани распада, институты управления были разрушены, шла гражданская война.

Об этом более детально он написал в блоге на OBOZREVATEL. По его мнению, сегодня разрыв между Кремлем и народом становится все острее, но власть, не чувствуя этого, вносит срочные изменения в Конституцию, утверждая пост верховного правителя, невзирая на должность президента.

"Власть не вполне понимает, что разрыв между Кремлем и народом становится все острее. Предложено ввести новый пост "верховного правителя", а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков еще и подтвердил "мы рассматриваем все варианты и все предложения". Колчак (Александр Колчак, политик и главнокомандующий русской армии. – ред), вступая в должность верховного правителя в 1918 году, с горечью признавал "я вынужден принять это пост, когда русское государство находится на грани краха, институты управления разрушены и идет гражданская война". Не понимая и не желая этого, Песков повторил это признание адмирала", – объяснил Чубайс.

Гражданская война в России РИА Новости

По его словам, население России вымирает и сокращается, эмиграция гораздо выше, чем в годы гражданской войны.

"Жизненный уровень снижается, налоги и поборы растут, доходы падают, экономика и реальное производство сворачиваются. Миллиарды долларов пропадают из-за недостроенных и неправильно построенных газопроводов, здравоохранение разрушено, экология – чудовищна. Добавим внешнюю изоляцию и санкции. Россия ввязывается во все новые войны, которые объявляются "не существующими" или временными, причем количество в них погибших и искалеченных засекречено. Вот куда нас завел кремлевский режим. Это мы уже проходили в 1918-м", – подчеркнул Чубайс.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам бывшего подполковника КГБ Владимира Попова, как только у России ухудшится финансовое положение, наиболее богатые регионы – Якутия, Урал и Дальний Восток – будут требовать независимости у центральной власти.

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