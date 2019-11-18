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18 ноября • обновлено в 14:16
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"Нахр*на такой союз?" В Кремле ответили на выпад Лукашенко в сторону Путина

2.4т
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на эмоциональность и подбор лексики в заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко о целесообразности союза Москвы и Минска.

Как передает РИА "Новости", Песков заявил, что Россия считает незыблемой взаимовыгодность союзного сотрудничества стран.

"Но мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность союзного государства является абсолютно незыблемой", – сказал Песков.

Дмитрий Песков, Александр Лукашенко

Дмитрий Песков, Александр Лукашенко

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко засомневался в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, и задался вопросом "на хр*на нужен тогда такой союз?".

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Персоны
Дмитрий Песков Александр Лукашенко
Место
Россия
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