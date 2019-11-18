"Нахр*на такой союз?" В Кремле ответили на выпад Лукашенко в сторону Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на эмоциональность и подбор лексики в заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко о целесообразности союза Москвы и Минска.

Как передает РИА "Новости", Песков заявил, что Россия считает незыблемой взаимовыгодность союзного сотрудничества стран.

"Но мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность союзного государства является абсолютно незыблемой", – сказал Песков.

Дмитрий Песков, Александр Лукашенко

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко засомневался в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, и задался вопросом "на хр*на нужен тогда такой союз?".

Как сообщал OBOZREVATEL:

по данным СМИ РФ, уже в 2022 году Россия и Беларусь могут создать конфедеративное государство.

В свою очередь, в пресс-службе президента Александра Лукашенко заявили, что суверенитет и независимость Беларуси – это "красные флажки", за которые нельзя заходить;

Ранее Лукашенко призвал Россию поддержать его страну в трудную минуту, а не "гнобить".

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