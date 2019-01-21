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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Награда нашла героя

3.7тЧитать материал на украинском

Под санкции попали самые настоящие герои России, исполнители этого преступления Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Эти люди удостоены самых высоких наград Российской Федерации. Они участвовали в целом ряде "спецопераций", среди которых, возможно, оккупация Крыма и Донбасса.

То, как в России гордятся такими людьми, свидетельствует судьба другого отравителя, Андрея Лугового. Спецоперация с его участием окончилась "успешно", бывший офицер российских спецслужб Александр Литвиненко погиб. А Луговой стал депутатом Государственной Думы России, автором наиболее отвратительных законов, которые печатает этот "взбесившийся принтер" - послушное орудие кремлевских проходимцев, пишет Виталий Портников для espreso.tv. Так что, можно сказать, что награда нашла героя. И других героев у современной России нет. Россияне гордятся бандитами из "народных республик", отвратительными садистами, которые даже нее скрывали своих преступлений.

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Они гордятся летчиками, которые бомбят мирных жителей. Они гордятся отравителями и убийцами. Современная Россия - это страна Чепиги, Мишкина, Моторолы, Гиви, Захарченко и, конечно, Путина. Потому что Путин - на вершине этой бандитской пирамиды и большинство россиян гордится своим президентом. Других героев у россиян нет и быть не может: у аморального общества, у агрессивного преступного государства могут быть только аморальные, преступные кумиры. Об этом еще в Библии было написано, ничего нового.

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А теперь просто сравните российских героев с украинскими. Сравните их с ребятами, которые защищали Донецкий аэропорт, которые воевали, чтобы освободить нашу землю от агрессора. С теми, кто готов был отдать свою жизнь за нашу с вами свободу и безопасность, за будущее наших детей. И когда вы сравните, вы поймёте, что Россию и Украину сегодня разделяют не километры государственной границы, а то расстояние, которое отделяет трусость от подвига, преступление от героизма, а зло - от добра.

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Тема
Санкции против России
Место
Россия
Источник
Источник:espreso.tv
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Других героев у россиян нет и быть не может: у аморального общества, у агрессивного преступного государства могут быть только аморальные, преступные кумиры..." - современное ихтамнетское общество это моральное дно. Горький описал в "На дне" как бы "дно". Но те ребята, из "дна" Горького, сейчас правят Ихтамнетией, а сам Горький был в восторге от них, когда посещал "строителей" Беломор-канала. "Воспитывали" же строителей как раз деды сегодняшних ихтамнетов. Кто был ниЧЕМ, тот стал всем.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
На россее герой - это или дебил на печи, типа Ильи Муромца, или убивец - тут примеров просто неперечесть! "Кацап - це завжди падлюка!" (с)
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