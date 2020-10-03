На Камчатке произошла масштабная экологическая катастрофа: подробности, фото и видео

В Камчатском крае России из-за масштабного загрязнения акватории в районе бухт Авачинского залива массового начали гибнуть морские животные.

В связи с этим Следственный комитет РФ начал расследование, сообщают РИА Новости (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По предварительным данным, в прибрежные воды из неустановленного источника попали нефтяные углеводороды и фенолы повышенной концентрации.

Первыми о происшествии заявили местные серферы. У них после пребывания в воде начали опухать глаза и появилось раздражение на коже. Также по их словам, много трупов на дне бухты, а вода стала вязкой.

Пользователи соцсетей начали распространять фото и видео с пляжа с множеством мертвых морских звезд, ежей, осьминогов и ларг.

Специалисты взяли пробы морской воды, воздуха и песка. В результате выяснилось, что содержание нефтепродуктов в воде превышено в 3,6 раза, фенолов – в 2,5 раза. Местным жителям рекомендовали не ходить на пляж.

Главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО Российской академии наук, доктор биологических наук Владимир Раков пояснил, что загрязнение акватории – это экологическая катастрофа регионального масштаба.

"Вода – среда подвижная, и когда в нее попадает вещество, схожее по плотности, оно распространяется по всей толще воды. Судя по тому, что выброшены мертвые моллюски, другие донные обитатели, скорее всего, загрязняющее вещество распространилось по всей толще воды", – отметил Раков.

Он подчеркнул, что при утечке нефтепродуктов, которые образуют пленку на поверхности воды, выставляются боновые заграждения, но если, например, это гептил, метанол, другой ядохимикат, то нейтрализовать его в море сложно.

Раков добавил, что гептил – это компонент ракетного топлива. Именно он обсуждается среди возможных источников загрязнения, потому что на Камчатке находится военный полигон, где проводятся пуски ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Свердловской области России в реку Ольховка, которая протекает в 5 км от Белоярской АЭС, попала радиоактивная вода.