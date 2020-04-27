Москва оказалась неким центром эпидемии. Умирает и болеет очень много людей и намного больше, чем официально объявляют. Это видно даже по количеству людей из круга моих знакомых. Я вижу, насколько мала солидарность и насколько люди эгоистичны во всем. Пока. Может, что-то и проявится, но пока особой солидарности в России я не замечаю.
Это последствия советского времени, которое у нас с вами общее. Тогда несколько поколений людей учили, что можно выживать за счет другого, а не благодаря помощи другому. Была в ходу лагерная установка – умри сегодня ты, а завтра я. Иначе было не выжить после всех голодоморов, коллективизаций, большого террора в системе циничной коммунистической идеологии. У нас просто исчезло общество. Люди потеряли способность к спонтанному коллективному действию. Мы не умеем объединяться, и это огромная беда.
Вот в Украине сейчас вроде нет диктатуры, есть возможности для самоуправления, а оно все равно плохо работает. Мне об этом говорят многие мои украинские друзья. Люди не умеют объединяться ради общих целей. Каждый ищет свою. Да, энтузиасты есть, но их мало, а для самоуправления должно быть большинство общества. Вот сейчас это все проявилось.
Пик паники и хаоса вроде бы пройден, но болезнь не пройдена. Мы не знаем, как она будет развиваться дальше. Сто лет назад была испанка, страшная эпидемия, от которой погибло 50-100 млн человек. Первый пик был поздней весной 1918-го года, а второй пик – в августе-сентября 1918-го года. Он был в десять раз смертоноснее первого. Что нас ждет – мы еще не знаем. Возможно, испытания будут очень тяжелыми, особенно в сфере психики. Выдержит ли человечество, всю эту психическую нагрузку? Это большая проблема.
Подробнее читайте тут.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.