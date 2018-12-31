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Момент взрыва в Магнитогорске попал на видео

1.6тЧитать материал на украинском

В сети показали момент взрыва в российском Магнитогорске, в результате которого обрушился подъезд жилого дома.

Местное издание "Новости Челябинска" обнародовало видео с камеры наблюдения в одном из помещений (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

Утоняется, что запись сделана на складе, расположенном на первом этаже здания. Он находится чуть правее от рухнувшей секции.

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Исчез целый подъезд: появились видео после мощного взрыва в Магнитогорске

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в Магнитогорске унес жизни четырех человек. По официальной версии, причиной послужил бытовой газ. Медики рассказали, что они не ждут поступлений новых пострадавших.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМагнитогорск
Тег
взрыв
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