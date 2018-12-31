Момент взрыва в Магнитогорске попал на видео

В сети показали момент взрыва в российском Магнитогорске, в результате которого обрушился подъезд жилого дома.

Местное издание "Новости Челябинска" обнародовало видео с камеры наблюдения в одном из помещений (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

Утоняется, что запись сделана на складе, расположенном на первом этаже здания. Он находится чуть правее от рухнувшей секции.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в Магнитогорске унес жизни четырех человек. По официальной версии, причиной послужил бытовой газ. Медики рассказали, что они не ждут поступлений новых пострадавших.

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