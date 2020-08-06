Минобороны России солгало о ЧП с обрушением моста на солдат: пострадали десятки

При обрушении моста в России на самом деле пострадали 17 солдат. fotovmire.ru

В результате обрушения строящегося железнодорожного моста через реку Амур на военных учениях в Еврейской автономной области (Россия) на самом деле пострадали 17 солдат, а не двое, как ранее заявляли в Восточном военном округе Минобороны РФ.

Реальные масштабы последствий ЧП озвучили на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета России. Отмечается, что пострадавшие служат в 7 отдельной железнодорожной бригаде Восточного военного округа РФ.

Сейчас проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

"5 августа 2020 года в 13 часов 30 минут (по местному времени) при строительстве комбинированного мостового железнодорожного перехода через реку Амур произошло продольное смещение и складывание пролетов эстакады. В результате происшествия 17 военнослужащих получили повреждения различной степени тяжести", – отмечается в официальном заявлении Главного военного следственного управления СК России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация, что 10 пострадавших на учениях в поселке Тельмана российских солдат получили тяжелые увечья. Однако в Минобороны РФ поспешили заверить, что с моста упали только двое и не получили никаких серьезных травм.