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/Новости России

"Мальчика тошнит!" Реакция ребенка на Путина взорвала сеть

1.2тЧитать материал на украинском

Сеть рассмешило видео, на котором запечатлен ребенок на церемонии вручения орденов в Кремле. Пользователи заметили одну особенность и связали это с президентом России Владимиром Путиным.

Видео опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter. Мальчик сильно скривился, попробовав лайм.

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Однако в сети начали шутить о том, что на самом деле это реакция ребенка на Путина.

Реакция ребенка на Путина

Реакция ребенка на Путина

Скриншот

"Мальчика тупо тошнит от вида Путина", — написал блогер Алексей Голобуцкий.

"Мальчика тошнит!" Реакция ребенка на Путина взорвала сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин не единожды попадал в неловкие ситуации с детьми. Так зимой он сфотографировался с плачущей девочкой.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Чебан Борис
Чебан Борис
Тупость "Обозревателя" безгранична.
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