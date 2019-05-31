"Мальчика тошнит!" Реакция ребенка на Путина взорвала сеть

Сеть рассмешило видео, на котором запечатлен ребенок на церемонии вручения орденов в Кремле. Пользователи заметили одну особенность и связали это с президентом России Владимиром Путиным.

Видео опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter. Мальчик сильно скривился, попробовав лайм.

Однако в сети начали шутить о том, что на самом деле это реакция ребенка на Путина.

Реакция ребенка на Путина Скриншот

"Мальчика тупо тошнит от вида Путина", — написал блогер Алексей Голобуцкий.

Пока мама смотрит на Путина: Лучший момент церемонии награждения pic.twitter.com/jJOU7WZJ5x — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин не единожды попадал в неловкие ситуации с детьми. Так зимой он сфотографировался с плачущей девочкой.

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