Лавров самоизолировался из-за коронавируса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контактов с зараженными коронавирусом.

В связи с этим запланированные визиты и встречи главы ведомства перенесены, сообщают РИА Новости со ссылкой на МИД.

"В связи с контактом с зараженным COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции", – уточнили в министерстве.

Также в МИД добавили, что чувствует себя Лавров хорошо.

По данным на 27 октября, в России зафиксировано 1 547 774 случая коронавируса. Из них выздоровели 1 158 940 пациентов и 26 589 скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус был обнаружен у российской певицы Земфиры. 44-летняя исполнительница самостоятельно обратилась к врачам и сдала тест на COVID-19.