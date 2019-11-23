Иначе мира не будет: Россия выдвинула наглый ультиматум Японии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Япония должна признать суверенитет России на Курильских островах в соответствии с соглашениями 1956 года.

Об этом он сказал журналистам по итогам встречи с министрами иностранных дел стран G20 в Японии, передает "Дождь".

При этом генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги сказал, что Токио продолжит переговоры с Москвой о мирном договоре, руководствуясь ключевым принципом: сначала "решение территориальной проблемы", затем – заключение мирного договора.

Лавров отметил, что президент России и премьер-министр Японии договорились действовать на основе декларации 1956 года. В документе описана иная последовательность.

"Сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное", – сказал Лавров.

По его словам Лаврова, военно-политический союз США и Японии создает препятствия для заключения мирного договора.

Иллюстрация. Курилы Правда

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.