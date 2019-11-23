Главная Новости
23 ноября • обновлено в 14:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Иначе мира не будет: Россия выдвинула наглый ультиматум Японии

1.6т
Читать материал на украинском

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Япония должна признать суверенитет России на Курильских островах в соответствии с соглашениями 1956 года.

Об этом он сказал журналистам по итогам встречи с министрами иностранных дел стран G20 в Японии, передает "Дождь".

При этом генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги сказал, что Токио продолжит переговоры с Москвой о мирном договоре, руководствуясь ключевым принципом: сначала "решение территориальной проблемы", затем – заключение мирного договора.

Новости
Лавров признал, что Россия вторглась на Донбасс: момент попал на видео

Лавров отметил, что президент России и премьер-министр Японии договорились действовать на основе декларации 1956 года. В документе описана иная последовательность.

"Сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное", – сказал Лавров.

По его словам Лаврова, военно-политический союз США и Японии создает препятствия для заключения мирного договора.

Иллюстрация. Курилы

Иллюстрация. Курилы

Правда

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Курильские острова
Место
Россия
Теги
политика Новости России
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
8
3
Смешно
4
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Подписать документы, а потом, через годы, требовать их пересмотра? Где-то я недавно с подобным уже сталкивался… О, вспомнил - Минские соглашения! Ну-ну, дерзайте, самураи. Главное, чтобы кинжал для сэппуку всегда находился поблизости - может понадобиться. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pollak John
Pollak John
Рашка в своём стиле .Нарушила мирный договор , оккупировала чужие территории , а теперь диктует условия ) Полный неадекват )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Широков Денис
Широков Денис
Pollak John, Япония безоговорочно капитулировала,какой мирный договор?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Невиданная (для лахлов) наглость! )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги