Иначе мира не будет: Россия выдвинула наглый ультиматум Японии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Япония должна признать суверенитет России на Курильских островах в соответствии с соглашениями 1956 года.
Об этом он сказал журналистам по итогам встречи с министрами иностранных дел стран G20 в Японии, передает "Дождь".
При этом генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги сказал, что Токио продолжит переговоры с Москвой о мирном договоре, руководствуясь ключевым принципом: сначала "решение территориальной проблемы", затем – заключение мирного договора.
Лавров отметил, что президент России и премьер-министр Японии договорились действовать на основе декларации 1956 года. В документе описана иная последовательность.
"Сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное", – сказал Лавров.
По его словам Лаврова, военно-политический союз США и Японии создает препятствия для заключения мирного договора.
Иллюстрация. Курилы
Правда
Как сообщал OBOZREVATEL:
Москва и Токио 14 января провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам, на которых МИД РФ выдвинул ультиматум: Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами.
Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".
Путин заявил, что не намерен "отдавать" Курильские острова Японии и согласился сесть за стол переговоров только при условии отказа Токио от претензий.
29 июня по результатам переговоров страны "отметили налаживание предметного диалога по мирному договору".
Россия вскоре заявила, что согласна отдать Японии два южных Курильских острова при условии, что в Токио признают итоги Второй мировой войны и заключат с Москвой мирный договор.
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