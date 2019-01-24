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''Кто вернет – тот президент'': России ''подсказали'' решение по Венесуэле

3.6тЧитать материал на украинском

В России придумали решение ситуации в Венесуэле, вызванной революцией против друга Путина – президента Николаса Мадуро.

Отправить военные самолеты за миллиардами, которые Каракас задолжал Кремлю, предложил в Facebook российский писатель и журналист Глеб Павловский.

"Империя бы повторно послала ТУ-160 в Венесуэлу, да предложила конкурентам за кресло вернуть долги РФ. По-быстрому. Начать можно с последнего транша в $5 ярдов: кто вернёт – тот нам и президент, кто не – тот #мадура", – написал он.

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Протесты в Венесуэле

Протесты в Венесуэле

Народна правда

Пользователи вступили в дискуссию. "Точно, 5 млрд – это как с Януковичем. Выходное пособие", "Тенденция однако: туда – транш, назад – смена власти", "Кто дал – тот пусть и возвращает", – написали в комментариях.

Напомним, в конце 2018 года по приглашению местных властей российские боевые самолеты ТУ-160 совершили полет в Венесуэлу, где провели совместные учения с ВВС страны. Сообщается также, что за последние годы Россия выдала Каракасу кредитов на 17 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Николас МадуроХуан ГуайдоГлеб Павловский
Место
Россия
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Московия совсем одна осталась , а ну да колхоз белорусский еще работает . У кремлевского сморчка очко уже жим жим , черенок от лопаты ищет хозяина 😂
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Пример бандер поучителен для всех стран, как превратиться в нищую колонию попрошаек)))
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ну, ватоправославные, простят вам этот долг. Хули, помолитесь и скрепно утретесь.) Не впервой.
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