''Кто вернет – тот президент'': России ''подсказали'' решение по Венесуэле

В России придумали решение ситуации в Венесуэле, вызванной революцией против друга Путина – президента Николаса Мадуро.

Отправить военные самолеты за миллиардами, которые Каракас задолжал Кремлю, предложил в Facebook российский писатель и журналист Глеб Павловский.

"Империя бы повторно послала ТУ-160 в Венесуэлу, да предложила конкурентам за кресло вернуть долги РФ. По-быстрому. Начать можно с последнего транша в $5 ярдов: кто вернёт – тот нам и президент, кто не – тот #мадура", – написал он.

Протесты в Венесуэле Народна правда

Пользователи вступили в дискуссию. "Точно, 5 млрд – это как с Януковичем. Выходное пособие", "Тенденция однако: туда – транш, назад – смена власти", "Кто дал – тот пусть и возвращает", – написали в комментариях.

Напомним, в конце 2018 года по приглашению местных властей российские боевые самолеты ТУ-160 совершили полет в Венесуэлу, где провели совместные учения с ВВС страны. Сообщается также, что за последние годы Россия выдала Каракасу кредитов на 17 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В столице Венесуэлы Каракасе в среду, 23 января, тысячи людей вышли на протесты против президента Николаса Мадуро.

В результате глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом.

В России отказались признать нового главу государства, настаивая на законности избрания Мадуро.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.