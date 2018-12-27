"Крики, плач и стоны": в Санкт-Петербурге поезд протаранил маршрутку с людьми

В Санкт-Петербурге (Россия) маршрутное такси врезалось в поезд, в результате чего пострадало два человека.

ДТП произошло на железнодорожном переезде вблизи станции Нева, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги РФ (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Водитель маршрутного автобуса нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации. Произошло столкновение с грузовым локомотивом. Машинист экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.

Как сообщается в Telegram-канале Lshort, в первые секунды после столкновения очевидцы вытаскивали раненых из искореженной маршрутки, были слышны крики, плач и стоны.

Скриншот видео

Скриншот видео

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Саратовской области России автобус столкнулся с грузовым поездом. Четыре человека погибли на месте.

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