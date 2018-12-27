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"Крики, плач и стоны": в Санкт-Петербурге поезд протаранил маршрутку с людьми

2.4тЧитать материал на украинском

В Санкт-Петербурге (Россия) маршрутное такси врезалось в поезд, в результате чего пострадало два человека.

ДТП произошло на железнодорожном переезде вблизи станции Нева, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги РФ (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Водитель маршрутного автобуса нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации. Произошло столкновение с грузовым локомотивом. Машинист экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.

Как сообщается в Telegram-канале Lshort, в первые секунды после столкновения очевидцы вытаскивали раненых из искореженной маршрутки, были слышны крики, плач и стоны.

"Крики, плач и стоны": в Санкт-Петербурге поезд протаранил маршрутку с людьми

"Крики, плач и стоны": в Санкт-Петербурге поезд протаранил маршрутку с людьми

Скриншот видео

"Крики, плач и стоны": в Санкт-Петербурге поезд протаранил маршрутку с людьми

Скриншот видео

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"Крики, плач и стоны": в Санкт-Петербурге поезд протаранил маршрутку с людьми

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Саратовской области России автобус столкнулся с грузовым поездом. Четыре человека погибли на месте.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияСанкт-Петербург
Тег
Новости России
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минин евген
минин евген
немытыое кацапьё дохнет, разве это не прекрасно? крики стоны, плачь - не нравится козломордому быдло дохнуть, а надо!
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Евграфович Павел
Евграфович Павел
минин евген, аха ха))) раскади это ребёнку свинорожему что здох как собака))) или киборгам после взрывов без ручек и ножек)))) ты прав красота да и только)))
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