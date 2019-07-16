Украинская повестка не перестает быть актуальной для России и во многом является важной составляющей накаленного внутриполитического градуса в стране. Недовольство россиян неурегулированностью отношений с ближайшим соседом является крайне негативным фоном для образа Путина.

Президент давно застолбил за собой право находиться высоко над схваткой в украинском вопросе, делая вид, что конфликт является сугубо внутренней проблемой Незалежной. Он не будет совершать лишних политических телодвижений в формате Зеленского. Сдвинуть ситуацию с мертвой точки, выгодной Путину, будет крайне сложно, несмотря на недавний телефонный разговор двух президентов и состоявшуюся встречу "нормандского формата" с участием Суркова.

Путин все больше начинает напоминать позднего Горбачева. Он теряет доверие и уважение внутри страны, но активно ездит по заграницам, встречаясь с известными зарубежными акторами, за счет которых пиарится и поддерживает госпропангандой свой ослабленный рейтинг.

Он практически перестал управлять страной, переложив это на плечи своих некомпетентных подчиненных. Понимая это, элитные группировки уже списали эту систему, готовятся к трансферу – идет ожесточенная борьба за ресурсы.

Новости Перед Путиным стоит важнейшая задача

Военные эксперты прогнозируют, что одним из возможных вариантов вынужденного ухода Путина может быть военное поражение на Донбассе или в Сирии, или на обоих направлениях сразу. Уход с Донбасса будет серьезным стратегическим проигрышем для страны и крайне болезненной внутриполитической проблемой.

Украинская армия находится на высоком уровне боеготовности и способна одним ударом опрокинуть ослабленные корпуса ополченцев и взять Донецк уже на второй день боевых действий.

При этом "северный ветер", реально способный сдержать наступление ВСУ, будет просто не в состоянии что-либо предпринять: подготовленный боевой экспедиционный корпус сейчас находится в Сирии, и может быть там заблокирован или его физически не успеют перебросить под Донецк. Захват Донецка будет сильнейшим поражением Путина, которое обрушит его позиции внутри страны и приведет к быстрому уходу с поста.

Так же есть опасения, что ситуация в России может начать развиваться по "киевскому сценарию", при котором дестабилизировать ситуацию смогут заинтересанты из ближайшего окружения Президента, когда формальное исполнение приказаний сверху приведет к обратному результату или к сознательному их неисполнению.

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