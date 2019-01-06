''Косметические трещины'': мэр Магнитогорска отметился циничным заявлением после трагедии

Мэр российского Магнитогорска, где в результате обрушения подъезда погибли 39 человек, Сергей Бердников заявил, что трещины в доме носили косметический характер.

Циничный ответ последовал на жалобы жителей дома, в котором произошла трагедия, передает "Говорит Москва".

"Эти трещины — косметического характера. То есть штукатурка, замазка вывалилась откуда-то. Такого плана. Несущие элементы повреждений не имеют", — ответил он на жалобы.

По его словам, местные власти реагируют на любое обращение жильцов и "к каждому будет совершенно конкретный индивидуальный подход".

По данным Telegram-канала LifeShot, жители нескольких подъездов попросили, чтобы их расселили. После обрушения людям из 7-го и 8-го подъезда пообещали выделить новые квартиры, а тем, кто проживал в 5-ом и 6-ом, выделили по 15 тысяч рублей, чтобы временно снять квартиру на месяц. После разбора завалов люди должны будут вернуться в свои квартиры.

"Сегодня утром было общее собрание жильцов, где подняли бунт о общем переезде из этого дома. Нам сказали – ждать пока пройдет обследование всех подъездов, и тогда нам сообщат, будем мы переезжать навсегда или жить так же, но не чихать", –рассказала жительница подъезда №5.

Трещины в подъездах в Магнитогорске

Трещины в подъездах в Магнитогорске

Трещины в подъездах в Магнитогорске

Трещины в подъездах в Магнитогорске

Как сообщал OBOZREVATEL, в Магнитогорске в ночь на 31 декабря прогремел мощный взрыв, в результате чего обвалился целый подъезд. Официальной причиной назвали взрыв бытового газа. 4 января состоялись первые похороны жертв трагедии.

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