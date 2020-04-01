Итак, дамы и господа, этот томный вечер заиграл новыми красками. Главврач больницы в Коммунарке под Москвой Денис Проценко сообщил о том, что он инфицирован коронавирусом COVID-19.

Информационное поле тут же заискрило словами поддержки героическому главврачу, ставшего грудью на защиту россиян от коварного вируса, но и с акцентом на том, что герой буквально на днях, 24 марта, контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе визита оного в больницу.

Он же встречался в течение прошлой недели с мэром Москвы Сергеем Собяниным, вице-премьером России Татьяной Голиковой и пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым.

Но в этой истории интересно кое-что другое. Всплыла она аккомпанементом не только к очередному “официальному” отчету по количеству заразившихся в РФ, но и истеричному заявлению одной из главных пропагандисток РФ Маргариты Симонян о геометрической прогрессии распространения эпидемии. Примечательно, что написать такое в социальных сетях Симонян могла только с позволения своего непосредственного руководства, равно как и само освещение истории с Проценко было согласовано с Кремлем.

Возможно это игра, на нивелирование угрозы коронавируса, мол, отсидеть его можно в кабинете – ничего страшного. Поможет ли это снизить панические настроения? Вопрос интересный. Но, всё же…

Но всё же если брать во внимание реальную картину эпидемии, то очень даже вероятно, что Денис Проценко действительно заразился коронавирусом и это отнюдь не инсценировка. Но если это так, то данный факт лишний раз демонстрирует уровень распространения эпидемии, если даже главврач подхватил COVID-19. А что же тогда до рядовых сотрудников?

Что называется, ощутите уровень коллапса.

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