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Константин Грищенко
Константин Грищенко
Дипломат, экс-глава Министерства иностранных дел Украины Все статьи автора

Зеленский и Путин в G8: кого послушает Запад

1.5т Читать материал на украинском

Возвращение России в G8 возможно только при условии возвращения Украине аннексированного Крыма, прекращения боевых действий на Донбассе, освобождения украинских политзаключенных и моряков, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Представитель российского МИД Мария Захарова ответила на это заявление в свойственной ей манере и заявила, что готова "по-братски консультировать" главу украинского государства.

Почему для важного заявления президент Украины избрал Facebook ? Почему ему ответил даже не глава российского МИД, а спикер? Как решится вопрос с возвращением России в G8? И какую роль в этом может сыграть освобождение украинских политзаключенных?

В современную эпоху средства изложения своей позиции меняются. Учитывая, что теперь внешнюю политику мы воспринимаем через Twitter Трампа, я думаю, что Зеленский находится в тренде. Насколько это соответствует традиционной дипломатии – вопрос открытый. Наверное, не очень. Но, тем не менее, для донесения смыслов до широкого читателя это, наверное, вполне оправданный шаг.

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Что касается реакции России – ну, чего можно ожидать от России? Собственно говоря, это не в первый, не во второй и не в третий раз. У них своя позиция. А Захарова – это вообще уникальное явление даже в современной нестандартной системе общения на межгосударственном уровне. Так что ее комментировать я не собираюсь.

В данном случае вряд ли можно сделать что-то больше. Сигнал послан. И, насколько я понимаю, он соответствует позиции Британии и Германии.

В конце концов, не Украина будет решать, возвращать Россию в G8 или не возвращать. Но высказать свое мнение – это правильно.

Как будет решен вопрос? Насколько я понимаю, в таких ситуациях должен быть консенсус. Если консенсуса нет, то вряд ли это будет решено. По крайней мере, в ближайшее время.

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Тем более что Макрон ведь тоже не сказал, что прямо сейчас он хотел бы без каких-то шагов со стороны России возвращать ее в G8. Это пас к тому, чтобы Россия подумала, нужно ли ей, пусть не в полном объеме, но все же сделать какие-то существенные шаги.

Владимир Путин

Владимир Путин

Официальный сайт президента РФ

Думаю, что одним из таких шагов может быть освобождение всех военнопленных, политических заключенных в системе обмена "всех на всех". Это будет существенный шаг, и это, конечно, усилит позиции тех, кто выступает за возвращение России в состав G8. Насколько это будет результативным, по крайней мере, в ближайшей перспективе, зависит, опять-таки, от возможности достижения консенсуса.

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Эксклюзив Российско-украинский конфликт Обмен пленными Аннексия Крыма Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Россия
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Popov Valeriy
Popov Valeriy
Эта статья непростительная ошибка для профессионального дипломата.Сначала надо было самим перевести пресс-конференцию Макрона ( а не пользоваться "синхроном" путинского ТВ, которое перевело все с точностью до наоборот). Тогда бы вы поняли, что и Макрон и Зеленский высказали одну и ту же заранее согласованную позицию по путинской россии: "Вас примут в приличное общество, только тогда, когда вы перестанете нарушать законы и договора. По Украине - покинете и оставите ее территорию в покое.
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