"Под крылышко" Киселеву: адвокат рассказал о планах Кремля на предателя Украины

Главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, который был выдан России в рамках обмена пленными, могли заготовить место в пропагандистском агентстве Дмитрия Киселева.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV российский юрист Марк Фейгин, адвокат украинского политзаключенного Романа Сущенко, комментируя вопрос о судьбе Вышинского и других переданных РФ заключенных.

Фейгин отметил, что информации о россиянах очень мало и говорить можно только о персонах с публичным бэкграундом – например, о Вышинском или террористе "ДНР" Владимире Цемахе.

"На фасаде здания "Россия сегодня" (я рядом живу, на Остоженке в районе парка Культуры) круглый год была иллюминация, что Вышинский пострадал за свободу, он вернется и так далее. И я так думаю, что ему уже определено место у Киселева в этом агентстве", – предположил Фейгин.

"Насколько я понимаю, он будет самым благополучным из всех, кого забрали", – уточнил он.

Что касается остальных осужденных, которых Украина отпустила 7 сентября, то Фейгин назвал их дальнейшую судьбу полной "загадкой".

"В России об этом никто никогда не узнает, эти люди просто растворяются в темном эфире… Смотрите. Кто вернулся в Украину – его все равно найдут журналисты. Они же не будут спрашивать у власти разрешения взять интервью у того же Сущенко или Гриба? А в России этого нет. В России прессы нет. Они сами никого искать не будут, потому что спецслужбы им могут дать по рукам. Поэтому узнать их судьбу из СМИ вы не сможете", – объяснил адвокат.

Кирилл Вышинский и один из главных путинских пропагандистов Дмитрий Киселев sprotyv.info

Как писал OBOZREVATEL, Кирилл Вышинский в Украине подозревается в государственной измене. Он был задержан в мае 2018 года и до конца августа 2019-го содержался под стражей. 28 августа Киевский апелляционный суд изменил Вышинскому меру пресечения на личное обязательство, а 7 сентября он оказался участником обмена по формуле "35 на 35", который провели Киев и Москва.

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