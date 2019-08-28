"Война закончится": известный журналист напророчил Украине и России дружбу

Идеология – это хорошо, но людям главное поесть, а чтобы не было так скучно, нужны еще кровавые зрелища. И чем жестче, тем лучше, уверен журналист из России Игорь Свинаренко.

В целом 90% обсуждаемого в мире – г*вно, а люди в своем большинстве – глупы. Эта тенденция касается не только России, сказал он в интервью OBOZREVATEL.

– Засилье фейков и пропаганды – это достижение современности или случайность?

– В мире все меняется: появляется другое кино, другая литература, и эти новые фейковые СМИ и пропаганда – тоже новый вид искусства. В первобытные времена было свое искусство – танцы, песни, тексты, на стенах пещер рисовали диких зверей, охоту на них.

Журналистика со временем также изменилась. Раньше кто-то один писал заметки, а все остальные читали. Потом читатель мог послать письмо в редакцию, которое приходило через неделю. А еще через две недели он получал ответ на бланке в стиле "спасибо за внимание к нашей газете. Мы постараемся учесть ваше письмо в нашей дальнейшей работе".

Теперь все стали журналистами и новости создает не одно центральное издание, а каждый человек. Они пишут какие-то посты в ФБ, которые потом перетаскиваются в электронные СМИ, а дальше большие СМИ их цитируют, как бы ссылаясь на серьезный источник.

Игорь Свинаренко lookatme.ru

Что касается пропаганды, то одни душат других. Кому верить? В общем – никому. В России, например, все читают и смотрят, кто какие хочет каналы и СМИ. В том числе и украинские. Вся информация – доступна. Да, люди массово смотрят низкопробные медиа. Но кто-то из великих когда-то сказал, что 90% всего – г*вно, и был совершенно прав. Толпа – глупа. Это сказал мне великий скульптор Эрнст Неизвестный, с которым я сделал несколько интервью. Его аргумент была такой: "Если бы она была умная, то у каждого были бы хорошие семья и дом, хорошая и высокооплачиваемая работа. Но поскольку этого не происходит, мы имеем то, что имеем". И конечно, фейковые новости и пропагандистские каналы не зря успешны на рынке. Они работают на 90% людей, которые ничего не понимают и не хотят понимать.

– 90% глупых – это во всем мире так?

– Конечно. А остальных 10% мало кто слушает. Ну, пойдут они на выборы и мало что выиграют. Посмотрите, сколько продается блатняка, Киркорова и шансона, и сколько продается Моцарта. Моцарт не очень популярен. Хотя он получше, чем 50 Cent. Это понимают все, даже пропагандисты. Марго Симонян говорит, что мы должны молиться на власть, которая сейчас в России. Если бы не она, то народные массы уже давно пришли бы и растерзали нас.

Я год провел в Германии, например, где живут умные и работящие люди, не говоря о их философии, литературе, таланте в технике. Но как-то же они пошли за фюрером. Устроили одну мясорубку, другую и 90% немцев повелись на это дело.

– Почему же так получилось?

– Люди, которые потом пошли на фронт – это же люди 20-х годов рождения. Они были все бледные, голодные, худенькие, никогда не ели вдосталь. Леденец у них был только на праздник. А пришел фюрер и дал им работу. Только тогда они впервые поели досыта. Гитлер говорил, что в каждой семье в воскресенье на обед будет курица. Собственно это сбылось. Ветераны вспоминали, какие замечательные посылки шли из восточного фронта: с Польши, Украины, России. Как они ели сало, колбасы и это было просто счастье для них. И как начали расстраиваться после того, как Германию начали бомбить.

И вот немцы, умнейший народ, но повелись же на фюрера.

Чтобы далеко не ходить, можем вспомнить гражданскую войну в России и как люди убивали друг друга. Я сравнивал революционных матросов и восставших крестьян с чеченскими боевиками, которые убивали офицеров, попов и взрывали храмы. В чем отличие – черт его знает. Но схема приблизительно одна и та же.

У Бунина есть замечательная книга "Окаянные дни" про то, что 90% населения ничего не понимает, а делает только хуже. Когда крестьяне пришли к Бунину в его дом, чтобы ограбить его и спалить, то он заорал на них матом – те внезапно устыдились и ушли, опустив глаза. На улице появилось много злобных, отвратительных и наглых харь, – писал Бунин в своих "Окаянных днях", прекрасная книга.

Протесты в России Цензор.нет

Так всегда бывает. Вот я ездил в южную Африку при черной власти, а потом при белой. Когда управляло белое меньшинство, развивался бизнес, черным строили социальные квартиры, только запрещали их продавать, так как те часто продавали и прогуливали все бабки. Потом в стране провели свободные выборы и победили черные. Белые бежали из страны, продавая за бесценок недвижимость. Одним из первых указов черных было разрешить строить казино и игорные залы. Хотя при белых тоже был игорный городок, только один. Sun city, в пустыне. Не всякий добирался.

У черных была такая идея, что вот белые идиоты, зато у них есть деньги, которые они будут проигрывать в казино, и черные будут делить их между своими бедными.

Хорошо, что белые нашли способ, как удержать финансы под своим контролем, чтобы несчастные негры полностью не развалили всю экономику. Белые как-то это контролировали. Разумное и вменяемое меньшинство все-таки не сдало всех своих позиций.

И вообще поездил я по той Африке, когда там был колониализм и когда Союз взбаламутил негров, давая им деньги, оружие и обучая терроризму. И когда белые оттуда ушли, все начало разваливаться к собачим чертям. А теперь негры бегут в Европу, к своим бывшим колонизаторам. Хотя могли работать в своей стране, но нет, большинство из них не может сообразить. К тому же белые, например, во Франции, до сих пор испытывают комплекс вины. Мол, ну как же? Это же наши франкоязычные негры, мы виноваты, что мы их колонизировали.

Так что это мировой процесс и Россия тоже как-то в нем участвует и участвовала на стадии Союза, когда устраивала международный терроризм на наши с вами деньги.

– Выходит, что идеология – это хорошо, но людям главное поесть. А чтобы не было так скучно, нужны еще кровавые зрелища. И чем жестче, тем лучше.

– Посмотрите на кассовые сборы голливудских боевиков. Звягинцев никогда не соберет такой кассы. Большинство людей ведут унылую жизнь. Кто-то пашет на заводе, кто-то офисный планктон. Люди сидят в этом рабстве, прикованные к компьютерам. А пока еще доедут на работу, а потом с работы, в магазин – остается мало времени. Поэтому человек должен получить хоть какое-то развлечение, чтобы жизнь не казалась такой унылой. И вот ему показывают по телевизору разные кровавые происшествия.

Главная вещь пропаганды еще в том, чтобы такой человек чувствовал себя умным. На российских телешоу много говорят про Украину. Что там еще хуже, чем в России. Олигархи, беспорядки, нищета. Я всегда в таких любителей шоу спрашиваю: "послушайте, какое вам дело до Украины? Это заграница. Почему бы нам не обсудить Россию? Вот по телевизору говорят, что Украина разрушила свою экономику. А Россия не разрушила? В Украине олигархи. А что, у России нет олигархов?"

Но российский зритель федеральных каналов, смотря эти передачи, может прийти к мысли, что да, он умный, разбирается во всем. Это же важно, чтобы человек чувствовал себя не тупым и понимал, что может принимать верное решение. Такое в любой культуре происходит.

– В богатых странах тоже?

– Вот в Германии хорошая экономика, развита социалка, пенсии хорошие, зарплаты, на которые можно жить, жилье купить. Поэтому немцам не надо доказывать, что они умнее других. А после Первой мировой войны Германия была нищая и убогая, в которой жили синие, бледные и недокормленные дети. Слишком много тогда французы забрали у немцев и те уже, будучи загнаны в угол, в отчаянии решили что-то отвоевать.

Франкфурт-на-Майне tourex.me

А сейчас Германия – это благоустроенная страна, хорошие дороги, безработным платят достойные зарплаты. Им ничего не надо доказывать. Что-то доказывают только те страны, где провал, где нужно рассказывать о своем величии. Это тоже самое, когда какой-то человек куда-то приедет из Зимбабве с мешком местной валюты. Ему нужно придумать объяснение своего величия, почему он такой великий, но никто этого не признает. И приедет американец, достанет свои доллары – и все понимают, в чем дело.

Я в 1989-м году вернулся с Японии, и мой дед спрашивает у меня: "У нас трудно с продовольствием, того нет и того, и это же развитой социализм. А что же у Японии? Там хоть можно крупу достать?". Ответил ему просто: "Да, крупа там есть". А он: "Вот и слава Богу. А то мне их было бы жаль".

А в 1992-м перед смертью он сказал: "Что же это оказывается, что мы живем хуже всех? Выходит, если я убивал тех, кого мне приказывала партия, это все было зря. Дохазяйнувались!".

Дед был умным и приличным человеком, на фронт пошел добровольцем, на пенсии в саду работал, нас воспитывал, жил бедно, получал какую-то пенсию, было у него полдома. Читал книжки, учился. Вот что такое идеология? Дед очень верно служил этой идеи. Но я не стал с ним спорить. Какой тогда был смысл?

Сила пропаганды – безгранична, она может свернуть горы. Люди готовы умереть за какую-то идею, если ее красиво подать. Вынудить каких-то умных людей подыграть этой идеи. Так всегда было и так всегда будет.

– Можно как-то ослабить ее действие?

– Единственный способ сделать это, поднять достаток людей. И вот, когда они наедятся, купят себе машину, какую хотели, будут иметь хороший доход, их уже труднее будет убедить поехать на другую сторону границы и кого-то там убивать за идею. Помните, как молодые американцы бежали в Канаду, чтобы их не отправили воевать во Вьетнам? Хотя тоже можно было присобачить какую-то идею. Но нет же, было массовое бегство. Точно также люди бежали из Франции в Швейцарию и Канаду, чтобы не воевать в Алжире.

Так что единственный путь избавиться от пропаганды – это развивать экономику и дать людям кусок хлеба. Иначе надо будет что-то делать с мыслью "почему я так бедно живу? Почему я нищий?". А чем объяснить? Не сказать же: а вот знаете, мы тупые! Это тоже самое, что сказать "ты дурак". Не реалистичный подход.

Раньше нищету в Германии объясняли еще евреями и социалистами, которые всадили немцам нож в спину. Иначе, учила пропаганда, они выиграли Первую мировую войну.

– Происки врагов – это то же пропаганда?

– Да, сначала были евреи, потом крымские татары, которых обвиняли в сотрудничестве с нацистами во время оккупации Крыма, что они партизанили против Красной армии в тылу. Их выселили. Потом врагами сделали чеченцев и их тоже выселили 23 февраля 1944-го года. Хотя, да, некоторые из них были за нацистов. Но точно также, как в СС были русские полки и батальоны.

В последние годы на нашей памяти уже грузины стали врагами. Какие-то идейные дебилы ходили по детским садам, школам и переписывали детей с грузинскими фамилиями, а грузинские рестораны переименовывались на кафе-бары “Незабудка”. Это был верх идиотизма и подлости.

Первая мировая война Архив

Потом с грузинами все затихло, на них перестали обращать внимание. Настала очередь украинцев. И вот, когда стали на нас наезжать (Игорс Свинаренко родо с Украины. – Ред.), я, кажется, немножко понял, что чувствуют евреи. Тоже стал каким-то нежелательным в России. Мне говорили: "а вот вы там в Киеве нацисты, да вы все бандеровцы… О небось и твоя вся родня служила полицаями". Идиоты! У меня оба деда воевали в Красной армии, один погиб под Сталинградом, из казаков, станица Степная, второй с тяжелым ранением долго в госпитале лечился. Заведующую украинской библиотекой даже арестовывали в Москве…

Сейчас мне кажется, немножко стихла эта истерия против украинцев и люди, которые были целиком и полностью на стороне Путина, стали мягчить.

– Почему вдруг?

– Все подорожало и россияне стали обращать внимание на свою жизнь. Хотя они оправдываются, мол, а я не замечаю, что в магазине стало дороже, пришел там, купил 300 гр сыра и все. Мало ли он там стоит 400 или 500 рублей – я не замечаю. И вообще, я мало ем. Или кто-то говорит: "А я перестал пить французское вино и перешел на испанское, да оно и дешевле". Но я человек злобный и склонный к черному юмору, никогда не упускаю случая подколоть. Говорю им: "вот вы такие большие казенные патриоты, так радовались, что Крым забрали, почему вы туда не ездите отдыхать?". Отвечают: "Да я вот собирался, но передумали. Едем с семьей в Турцию".

А как-то встречаю знакомого империалиста, который ездил в Крым. Но выяснилось, что в командировку. Не, это не считается. В командировку я и в Чечню ездил на войну, а вот ты возьми с семьей поедь, скажи — это наше, сакральное, мы счастливы, что забрали Крым у украинцев. Но нет, он же так туда не едет и не поедет.

– Россияне всегда считали Крым своим?

– Тему Крыма я раскрыл еще в 1999 г. Был там в командировке, проехал по всему полуострову и написал, что воевать за Крым я не буду не с той стороны, ни с этой. А зачем? Я без визы нормально себе туда приезжаю, что с одной стороны границы, что с другой.

Второе, в Крыму мне как-то не нравился сервис. Может, он стал лучше за эти 20 лет, не знаю. И третье, я сам неоднократно собирался с семьей поехать туда. Дети были поменьше, начинал смотреть какие-то фирмы, путевки... И каждый раз оказывалось, что в Турции дешевле. Там все включено, территория огорожена, дети бегают, никуда не денутся. Зачем мне входить в лишние траты? Я же не миллионер! Так что с Крымом я как-то не поладил.

Тем более не нравился мне этот контроль на границе в Симферополе, таможня, паспорта. Вот я когда переезжаю из Франции в Германию и обратно – там вообще никакой границы нет. Спросил об этом у таможенницы. Она мне лишь ответила, что об этом у нее за день раз 20 спрашивают и все. Потом я написал большой репортаж про Крым и закончил его словами "После войны России и Украины, когда война закончится, тоже не будет границы. Будет как между Францией и Германией”. Можно сказать, я весьма прозорливый, мои прогнозы сбываются, но, конечно, я не получил от этого удовольствия.

– Верите, что отношения между украинцами и россиянами наладятся?

– Я неслучайно рассказал про Германию и Францию, между которыми отношения всегда были очень плохие. Они воевали, резали, убивали, отнимали земли друг у друга. Или Англия с Германией — это были очень нехорошие отношения, Россия с Германией — эти зверства на оккупированных территориях, концлагеря. Ну ничего, стали же дружить замечательно и у России с Германией сейчас прекрасные отношения.

Я уже не говорю о монголо-татарском нашествии, про Чечню и Кремль. Были очень нехорошие отношения: и головы рубили, и черт его знает, чего там только не было. Мне кажется, что нет таких примеров вечной вражды, если не брать палестинцев и Израиль. Хотя они тоже братские народы. В Израиле бывал много раз, еще с 1992-го года. И вообще проехал множество мусульманских стран, включая Ливан, Сирию, не говоря уже о безобидных Иордании и Марокко. В этом конфликте есть глубочайший смысл — Израиль представляет белую, западную цивилизацию, фактически это как Европа и Америка. А Палестина — это то, что называется исламским терроризмом. Израиль отстаивает европейские ценности и ему сильно помогает Америка.

Но конфликт и ненависть между Украиной и Россией еще не достиг того градуса, который есть у израильтян и палестинцев. Не было еще такой войны, которая бы не закончилась в один прекрасный день. В 1945-м американцы скинули на Японию две атомные бомбы. А теперь дружат, не разлей вода. На Окинаве стоит американская военная база. Кто бы мог подумать!

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