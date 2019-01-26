Кара небесная: Москву накрыла небывалая снежно-ледяная буря

На Москву в субботу, 26 января, обрушился мощнейший снегопад. По прогнозам синоптиков, он продлится несколько дней. Авиакомпании уже отменили более 100 рейсов.

Как сообщает Росгидрометцентр, количество выпавшего снега в Москве в субботу может стать рекордным за последние 68 лет. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

В Москве и Подмосковье из-за метели и усиления ветра до 17 м/сек действует "желтый" уровень погодной опасности.

Снегопад в Москве НТВ

"Аэрофлот" из-за непогоды отменил 131 рейс в выходные 26 и 27 января, сообщается на сайте авиакомпании.

"В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 26 и 27 января", — заявили в пресс-службе "Аэрофлота".

Метель уже стала причиной масштабных аварий. В частности, в Подмосковье сразу 16 машин столкнулись на Симферопольском шоссе возле Чехова — из-за метели и скользкой дороги. Пострадали минимум два человека.

Массовое ДТП в Подмосковье

Как сообщал OBOZREVATEL, в отдельных областях Украины в воскресенье, 27 января, ожидается прирост снежного покрова 8-15 см.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.