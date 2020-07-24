Кадыров обвинил Помпео в заказном убийстве и ввел против него санкции. Видео
Кадыров заявил, что убийство Джорджа Флойда в США "заказал" Помпео .
Глава Чесни Рамзан Кадыров заявил, якобы "располагает 100% информацией от украинских спецлужб" о причастности к убийству афроамериканца Джорджа Флойда госсекретаря США Майкла Помпео – с целью провалить предвыборную кампанию Дональда Трампа.
Такое высказывание прозвучало от него во время совещания по вопросу экономической ситуации в регионе, где он также сказал о введении всех доступных ему санкций против Помпео, передает "РБК" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Если в Америки убили из-за цвета кожи, мы же не говорим госдепу США, что ты виноват... организовал это против Дональда Трампа. Хотя у нас есть информация от украинских спецслужб, СБУ, что 100 процентов это Помпео заказал, чтобы Дональд Трамп проиграл выборы", – заверил глава Чечни.
Ему не понравилось то, что США включили его в "черный список" и ввели санкции. Причем выразил удивление тем фактом, что ограничения были введены и против его жены, "которая не лезет в политику", а также дочерей, которые, по его мнению, не должны отвечать за "грехи своего отца". Поэтому Кадыров решил отреагировать зеркально.
"Все, отменяю приглашение и объявляю включить все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до блокирования всех его счетов. То же самое они сделали против меня", – возмутился он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
госдепартамент США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" лиц, которых обвиняют в нарушении прав человека, включая пытки и внесудебные казни.
Глава Чечни Рамзан Кадыров снова эмоционально отреагировал на санкции, которые ввел против него, а также его жены и дочерей Госдеп США. Он обвинил американцев в попытках внести разлад в его семью.
При этом президент России Владимир Путин после санкций США наградил Кадырова званием генерал-майора.