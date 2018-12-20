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''Имеют право!'' Путин резко высказался о своем знаменитом ''поваре'' и ЧВК ''Вагнер''

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Президент России Владимир Путин ушел от ответа об олигархе Евгении Пригожине, которого связывают с "частной военной компанией Вагнера" и называют его "поваром".

На большой пресс-конференции журналист спросил про ситуацию в ЦАР, где действует ЧВК. Он также напомнил об убийстве троих российских журналистов. "Пригожин, руководящий ЧВК "Вагнер", это ваш повар?" — спросил корреспондент.

"Все мои повара — сотрудники федеральной службы охраны. Других поваров у меня нет", — отрезал Путин.

Владимир Путин

Владимир Путин

Скриншот видео

Пресс-конференция Владимира Путина

Пресс-конференция Владимира Путина

Скриншот видео

Говоря о ЧВК, президент отметил: "Все должно быть в рамках закона. Если они не нарушают российских законов, они имеют право работать в любой точке планеты".

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По его словам, если группа "Вагнер" что-то нарушает, то генпрокуратура должна дать этому оценку, если они не нарушают закона, "они могут продавливать свои бизнес-интересы в любой точке земного шара".

Также Путин заявил, что убийства журналистов — "это всегда трагедия", и напомнил, что убитые в ЦАР россияне въехали туда не как журналисты, а как туристы. По его словам, это преступление, судя по всему, совершила одна из местных группировок.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские наемники из "Частной военной компании Вагнера" активно наращивают свое присутствие на Африканском континенте.

В октябре стало известно, что Россия усилила присутствие в Центральноафриканской Республике, что не способствует стабилизации ситуации в этой стране.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
ЧВК Вагнер
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