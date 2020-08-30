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Химик пояснил, почему отравителям не удалось убить Навального

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новости России
1,7 т.
Почему Навальный не умер от отравления

Почему Навальный не умер от отравления.

Отравители российского оппозиционного политика Алексея Навального не смогли рассчитать дозу вещества, которая привела бы к летальному исходу.

Как сообщил на "Эхо Москвы" доктор химических наук Борис Жуйков, небольшое количество вещества неспособно убить человека, но тогда меньше вероятность найти яд в организме жертвы. При большем количестве – результат может быть смертельным, но яд потом легче обнаружить.

"Отравителям Навального было очень трудно угадать дозу. Можно было дать с запасом в 30-100 раз больше, как в последнем случае с Литвиненко, но тогда вещество намного легче было бы обнаружить. Трудно было и угадать, когда будет введен антидот атропин. Очевидно, что действовали из соображения "уж как получится". И смерть, и просто тяжелое отравление были вполне возможны", – отметил он.

По словам Жуйкова, можно ли будет обнаружить само отравляющее вещество – зависит и от характеристик этого вещества, и от использованной дозы, и от времени, прошедшего после применения, и от чувствительности аппаратуры.

"Понятно, что в Омске такой аппаратуры вообще нет. Насколько быстро удалось доставить анализы Навального в Портон-Даун – пока не известно", – добавил химик.

Как писал OBOZREVATEL:

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РоссияотравлениеАлексей Навальный
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