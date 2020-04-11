Единственный президент СССР Михаил Горбачев по состоянию на 10 апреля стал самым долгоживущим правителем среди всех руководителей Советского Союза и Российской Федерации.

Горбачев перегнал Александра Керенского, возглавлявшего Временное правительство России в 1917 году. Керенский прожил 89 лет и 39 дней.

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в Северо-Кавказском крае РСФСР.

Был последним Генеральным секретарем ЦК КПСС (1985-1991), последним председателем Президиума Верховного Совета СССР (1988-1989), затем первым председателем Верховного Совета СССР (1989-1990), а также первым и единственным президентом СССР (1990-1991).

В период деятельности Горбачева в должности главы государства и руководителя КПСС в Советском Союзе произошли серьезнейшие изменения, повлиявшие на весь мир и ставшие следствием следующих исторических событий:

Масштабная попытка реформирования советской системы ("Перестройка"). Введение в СССР политики гласности, свободы слова и печати, демократических выборов, реформирования социалистической экономики в направлении рыночной модели.

Окончание Холодной войны.

Вывод советских войск из Афганистана (1989 год).

Распад СССР и Варшавского блока в результате перехода социалистических стран Восточной Европы к рыночной экономике и демократии.

Имеет значительный ряд наград и почетных званий. Наиболее известная награда – Нобелевская премия мира 1990 года.

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

Ранее OBOZREVATEL публиковал топ-10 малоизвестных фактов о последнем генсеке СССР.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.