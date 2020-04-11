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11 апреля • обновлено в 14:38
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Горбачев стал самым долгоживущим правителем России и СССР за всю историю

3.3т
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Единственный президент СССР Михаил Горбачев по состоянию на 10 апреля стал самым долгоживущим правителем среди всех руководителей Советского Союза и Российской Федерации.

Горбачев перегнал Александра Керенского, возглавлявшего Временное правительство России в 1917 году. Керенский прожил 89 лет и 39 дней.

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в Северо-Кавказском крае РСФСР.

Был последним Генеральным секретарем ЦК КПСС (1985-1991), последним председателем Президиума Верховного Совета СССР (1988-1989), затем первым председателем Верховного Совета СССР (1989-1990), а также первым и единственным президентом СССР (1990-1991).

В период деятельности Горбачева в должности главы государства и руководителя КПСС в Советском Союзе произошли серьезнейшие изменения, повлиявшие на весь мир и ставшие следствием следующих исторических событий:

  • Масштабная попытка реформирования советской системы ("Перестройка"). Введение в СССР политики гласности, свободы слова и печати, демократических выборов, реформирования социалистической экономики в направлении рыночной модели.

  • Окончание Холодной войны.

  • Вывод советских войск из Афганистана (1989 год).

  • Распад СССР и Варшавского блока в результате перехода социалистических стран Восточной Европы к рыночной экономике и демократии.

Имеет значительный ряд наград и почетных званий. Наиболее известная награда – Нобелевская премия мира 1990 года.

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

Михаил Горбачев

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Персона
Михаил Горбачев
Место
Россия
Тег
СССР
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Prikhodko Anatolij
Prikhodko Anatolij
Молодець українець! Знищив своїми діями і бездіями совдепівську Імперію зла. А те, що зараз каже, можна списати на його вік. Здоров'я Вам Михайло Сергієвич.
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