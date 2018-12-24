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''Это преступление!'' В Совфеде России пригрозили Украине бойней и войной

12.8тЧитать материал на украинском

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обозвала преступлением создание Православной церкви Украины и пригрозила войной и бойней.

Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам осенней сессии верхней палаты российского парламента, передает ТАСС.

"Вы посмотрите, что они творят с церковью. Это же преступление, что происходит в Украине, когда светские власти грубо вмешались в духовную деятельность Украинской православной церкви, когда силой собрали каких-то священников, которые кричат нацистские лозунги", – заявила она.

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Матвиенко также пожаловалась, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко

Скриншот

"В такой атмосфере страха зарегистрировать приход – это натравить своры нацистов на священников, на разрушение церквей, на силовые действия, просто поставить людей под удар. Они просто ведут дело до бойни, до гражданской войны. Они всеми своими действиями осмысленно разрушают свою страну, делят общество на правый и левый берег, вводят военное положение там, где проживает русскоязычное население", – разразилась обвинениями спикер Совфеда РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря на объединительном Собореобъявили о создании единой Православной церкви Украины и избрали митрополита Епифания ее главой. Уже через пять дней Верховная Рада приняла законопроект, обязывающий УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к РПЦ.

В Московском патриархате жестко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Россия
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Какое дело этой ж... с ручкой до Украины? Решайте свои проблемы!
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
И где тут угроза ? Это констатация факта.
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