Друг Путина "отжал" у его бывшей жены часть бизнеса

Друг президента России Владимира Путина, олигарх Юрий Ковальчук "отжал" у бывшей первой леди Людмилы Путиной часть бизнеса.

Об этом пишет "Собеседник". Отмечается, что речь идет о фирме "Интерлин", на которую оформлены ее виллы в Калиниграде.

Владимир Путин и его бывшая супруга Людмила ТАСС

Прежде компания была оформлена на подругу Путиной Дюльбэр Рогачеву, совладелицу поместья Очеретных во Франции, а сейчас – на представителя Ковальчука Евгения Шахова, чей телефон совпадает с телефоном фирмы "Прайм", которой формально принадлежит половина резиденции Путина на Валдае.

"Так что от окружения бывшей жены президента виллы в Калининграде перешли к окружению его самого", – констатирует издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России обнаружили еще одно роскошное поместье, которое связывают с экс-премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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