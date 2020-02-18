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18 февраля • обновлено в 10:31
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Друг Путина "отжал" у его бывшей жены часть бизнеса

2.4т
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Друг президента России Владимира Путина, олигарх Юрий Ковальчук "отжал" у бывшей первой леди Людмилы Путиной часть бизнеса.

Об этом пишет "Собеседник". Отмечается, что речь идет о фирме "Интерлин", на которую оформлены ее виллы в Калиниграде.

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Владимир Путин и его бывшая супруга Людмила

Владимир Путин и его бывшая супруга Людмила

ТАСС

Прежде компания была оформлена на подругу Путиной Дюльбэр Рогачеву, совладелицу поместья Очеретных во Франции, а сейчас – на представителя Ковальчука Евгения Шахова, чей телефон совпадает с телефоном фирмы "Прайм", которой формально принадлежит половина резиденции Путина на Валдае.

"Так что от окружения бывшей жены президента виллы в Калининграде перешли к окружению его самого", – констатирует издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России обнаружили еще одно роскошное поместье, которое связывают с экс-премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Владимир Путин Людмила Путина
Место
Россия
Тег
Новости России
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