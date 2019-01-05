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''Детей подавили!'' В России устроили побоище из-за бесплатных конфет

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В российском городе Курск во время раздачи бесплатных конфет партией ЛДПР едва не пострадали люди.

В огромной очереди и образовавшейся давке буквально затолкали детей и пенсионеров. Соответствующую видеозапись обнародовал российский канал Mediacity (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Выпустите моего ребенка! Вообще ужас! Ребенок плачет! Что за безобразие! Людей подавили!" — возмутилась одна из пенсионерок.

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Давка в Курске

Давка в Курске

Скриншот

В ответ на это организаторы акции заявили, что у девочки "слезы счастья".

Давка в Курске

Давка в Курске

Скриншот

"Кошмар один. Что там делается. Вообще ужас. Детей подавили. С ума сошли", — сообщила другая жительница Курска.

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре в российском городе Брянск во время открытия нового продуктового магазина образовалась дикая давка из-за дешевой докторской колбасы.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Это вата празднует сое ватоправославие и окончательное отделение от христианства.))
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Suhinin Pyotr
Suhinin Pyotr
ХАЛЯВА ЧТО НА УКРАИНЕ И РОССИИ,ОДИН НАРОД
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Suhinin Pyotr, это у ватоправославных одиннарот.
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Україночка Щира
Україночка Щира
Любителям русского мира посвящается
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